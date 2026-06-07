У голосуванні беруть участь понад 2,49 млн людей

У Вірменії в суботу, 7 червня, розпочалося загальнонаціональне голосування на виборах до парламенту. Саме новий склад Національних зборів визначатиме внутрішню та зовнішню політику країни на найближчі роки. Про це повідомляє News.am.

Виборчі дільниці працюватимуть до 20:00 за місцевим часом. Взяти участь у голосуванні можуть лише громадяни, які перебувають на території Вірменії, оскільки механізм голосування за кордоном не передбачений.

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У голосуванні беруть участь понад 2,49 млн людей. На території країни працюють понад дві тисячі виборчих дільниць, а за перебігом волевиявлення стежать близько 400 міжнародних спостерігачів.

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Парламент обирається за пропорційною системою виключно за партійними списками. У виборах беруть участь 16 політичних партій та два виборчі блоки. Для проходження до парламенту партіям необхідно подолати 4% бар'єр, тоді як для блоків встановлено поріг у 8%. Під час підрахунку враховуватимуться лише дійсні бюлетені.

Вибори вважаються одними з найважливіших за останні роки, оскільки можуть визначити подальший геополітичний вектор розвитку країни. Соціологічні опитування напередодні голосування свідчили про лідерство партії прем'єр-міністра Нікола Пашиняна «Громадянський договір», яку готові підтримати від 24% до 32% виборців.

Пашинян, який очолює уряд із 2018 року, послідовно виступає за поглиблення співпраці з Європейським Союзом та Сполученими Штатами, а також за скорочення залежності Вірменії від Росії.

Конкурентами його партії з низка опозиційних сил, серед яких блок «Сильна Вірменія» бізнесмена Самвела Карапетяна та «Вірменський альянс» колишнього президента Роберта Кочаряна.

Напередодні виборів навколо останньої партії розгорівся скандал. Проєвропейська «Республіка» вимагала усунути політсилу від участі у виборах через підозри у можливому підкупі виборців. Однак Центральна виборча комісія одноголосно відхилила відповідне звернення.

Варто відзначити, що за інформацією західних медіа існують ризики втручання Росії у виборчий процес. Зокрема, Reuters із посиланням на розвідувальні дані повідомляло, що російські посадовці нібито розглядали можливість організації прибуття до Вірменії тисяч громадян країни, які проживають у РФ, для підтримки політичних опонентів Пашиняна.

Нагадаємо, під час квітневого голосування у Болгарії перемогу здобула партія проросійського експрезидента Румена Радєва «Прогресивна Болгарія», набравши 44,59% голосів.