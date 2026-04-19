Петер Мадяр очолить парламент Угорщини

Увечері 18 квітня Національна виборча комісія Угорщини (NVI) оприлюднила остаточні результати парламентських виборів, згідно з якими опозиційна партія «Тиса» здобула конституційну більшість у парламенті Угорщини нового скликання.

За підсумками обробки всіх бюлетенів, опозиційна партія «Тиса» 44-річного депутата Європарламенту Петера Мадяра отримала 70,85% голосів угорських виборців. Це дозволяє їй утворити монобільшість і самостійно сформувати уряд зі 141 мандатом у 199-місцевому парламенті.

Натомість партія прем’єр-міністра Віктора Орбана «Фідес» в альянсі з Християнсько-демократичною народною партією отримали 52 місця (26,13%), а ультраправа партія «Наша Батьківщина» – шість мандатів (3,02%).

Розподіл мандатів у парламенті Угорщини нового скликання (Візуалізація NVI)

Петер Мадяр на своїй сторінці у фейсбуці прокоментував остаточні результати парламентських виборів 2026 року.

«Безпрецедентна більшість, безпрецедентні повноваження і водночас відповідальність. Наразі ми разом з усіма колегами працюємо над тим, щоб у середині травня партія TISZA змогла розпочати роботу з урядом, який щодня доводитиме, що, хоч і не ідеальний, але він був гідний довіри угорського народу і здатний побудувати ефективну та гуманну Угорщину», – заявив він.

До слова, після перемоги на парламентських виборах його партії Петер Мадяр заявив, що прагне налагодження дружніх стосунків з сусідніми країнами, зокрема, з Україною. Він зауважив, що на Закарпатті проживають близько 100 тис. угорців, і є «певні неврегульовані питання» щодо угорської нацменшини. Очільник «Тиси» повідомив, що планує зустрітися з Володимиром Зеленським, який привітав його з перемогою. Він також підтримав право України на суверенітет й назвав її жертвою російської агресії.

Також Петер Мадяр дав зрозуміти, що Угорщина не блокуватиме надання Україні 90 млрд євро кредиту від ЄС.

Зазначимо, що явка на парламентських виборах в Угорщині 12 квітня стала рекордною в історії країни – 77,8%. Уперше за 16 років безперервного прем’єрства Віктор Орбан втратив владу, поступившись Петеру Мадяру.