Партію «Тиса» очолює Петер Мадяр

У неділю, 12 квітня, в Угорщині відбулися вибори до парламенту. Вперше за 16 років безперервного прем'єрства Віктор Орбан втратив владу, поступившись Петеру Мадяру.

Національний виборчий комітет станом на 00:00 13 квітня підрахував 93,4% голосів. «Тиса» отримує понад дві третини місць: 138 зі 199. Цього достатньо, щоб змінювати Конституцію. Партія Орбана «Фідес» в альянсі з Християнсько-демократичною народною партією отримує 54 місця, в ультраправої партії «Наша Батьківщина» сім місць.

Ще до остаточного результату Мадяр написав, що Орбан привітав його з перемогою. А Орбан на виступі перед виборцями визнав, що його партія програла вибори.

«Відповідальність і можливість формувати владу були надані не нам. Я привітав партію-переможця. Ми продовжимо служити нашій країні та угорській нації. Ми ніколи не здамося, ніколи», – сказав він.

Президент Володимир Зеленський привітав Мадяра, наголосивши, що Україна завжди прагнула добросусідських відносин з усіма у Європі.

«Європа та кожна європейська держава мають ставати сильнішими, і мільйони європейців прагнуть співпраці та стабільності. Ми готові до зустрічей і спільної конструктивної роботи на благо обох народів, а також заради миру, безпеки та стабільності у Європі», – написав Зеленський.

Зазначимо, що програма партії «Тиси» передбачає комплексне оновлення державної політики через економічну стабілізацію, антикорупційні заходи, посилення енергетичної незалежності та відновлення соціальної сфери.

Серед ключових ініціатив – курс на приєднання до єврозони до 2030 року, зниження ПДВ на лікарські засоби, вступ до Європейської прокуратури, демонополізація ринків, а також поступове скорочення залежності від російських енергоресурсів до 2035 року. Окремо передбачаються масштабні інвестиції в освіту та охорону здоров’я за рахунок європейського фінансування.

Позиція Мадяра щодо України залишається обережною. Він заявляв про підтримку чинного курсу Будапешта щодо невідправлення зброї Києву та стримано коментував можливий вступ України до ЄС. Водночас очікується зниження напруги у відносинах із Брюсселем, зокрема в контексті українського питання.

Зазначимо, що явка на парламентських виборах в Угорщині стала рекордною в історії країни – 77,8%. Водночас ініціатива «Чисті вибори», що діє при Угорській спілці громадянських свобод, зафіксувала низку можливих порушень на дільницях.