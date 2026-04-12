Золтан Деметер роздає виборцям пакети з невідомим вмістом

В Угорщині під час парламентських виборів зафіксували низку можливих порушень на дільницях. Про це у неділю, 12 квітня, повідомила ініціатива «Чисті вибори», що діє при Угорській спілці громадянських свобод.

Зокрема, у місті Хайдушамшон зафіксували випадки супроводу літніх виборців невідомими людьми. За їхніми словами, допомога надається на прохання самих громадян. У Мако від самого ранку поблизу дільниць помічали одні й ті самі автомобілі. Місцеві жителі припускають, що перевезення виборців можуть координувати представники ромського самоврядування разом із членами партії «Фідес».

Також з’явилися повідомлення про інцидент у виправній установі в Текелі поблизу Будапешта. За даними медіа, прихильникам партії «Тиса» там нібито не дали можливості проголосувати – урну для голосування могли забрати.

Окремі випадки, які можуть свідчити про підкуп, зафіксували у Мішкольці та Казінцбарциці. У другому місті очевидці сфотографували, як кандидат від «Фідес» Золтан Деметер роздає виборцям пакети з невідомим вмістом.

Ще одне порушення зафіксували в Дунауйвароші. Там виборцям видавали бюлетені, у яких залишили ім’я кандидата, що зняв свою кандидатуру. Йдеться про представника Демократичної коаліції Жолта Сабо, який підтримав кандидата від «Тиси» Ервіна Надя.

Зазначимо, у неділю, 12 квітня, в Угорщині відбулися парламентські вибори. Явка стала рекордною в історії країни – 77,8%. Основними опонентами є чинний премʼєр-міністр Віктор Орбан та лідер опозиційної партії «Тиса» Петер Мадяр.