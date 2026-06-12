За свої послуги організатори брали від 10 до 17 тис. доларів

У Львівській, Закарпатській і Тернопільський області правоохоронці викрили чотири схеми незаконного переправлення військовозобов’язаних чоловіків через державний кордон. Про це в п’ятницю, 12 червня, повідомила пресслужба спеціалізованої прокуратури у сфері оборони західного регіону.

Схеми викрили в межах програми «Нелегальний туризм». До протиправної діяльності, за даними слідства, причетні щонайменше семеро осіб.

Львівщина

У Львівській області правоохоронці викрили чотири схеми переправлення ухилянтів за кордон. За першою організатори розміщували в соцмережах оголошення про допомогу з виїздом в Румунію за 17 тис. доларів. Одного з військовозобов’язаних, який зголосився, організатори перевезли в Чернівецьку область, де поселили в готелі в очікуванні сприятливих умов для переправлення. Після передачі частини платні в розмірі 15,5 тис. доларів учасників схеми затримали.

В іншій схемі, викритій на Львівщині, фігурує мешканець Чернівецької області, який шукав ухилянтів через месенджери і обіцяв вивезти в прикордонну зону на Буковині для перетину кордону поза межами пунктів пропуску. Переправник зі спільником надавали детальні інструкції про маршрут, перелік необхідних речей і передачу грошей. Частину оплати отримували на банківські картки як аванс, решту – готівкою. Під час чергової спроби організації нелегального перетину кордону організатор встиг отримати 10,6 тис. доларів платні, після чого його затримали.

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Закарпаття

Організатором нелегальної схеми переправлення ухилянтів за кордон у Закарпатській області виявився військовослужбовець, який самовільно залишив місце служби. Йому допомагала спільниця.

«Вони підшуковували охочих виїхати до країн ЄС та інструктували їх щодо незаконного перетину кордону поза пунктами пропуску. В одному з епізодів чоловік передав за такі послуги майже 10 тис. доларів. Одразу після розподілу коштів спільників затримали правоохоронці», – йдеться в повідомленні прокуратури.

Тернопільщина

Двоє мешканців Тернопільської області також переправляли військовозобов’язаних в Румунію. За свої послуги вони просили 10 тис. доларів на криптогаманець та координували процес в месенджерах.

«Після кількох тижнів підготовки групу «клієнтів» скерували до прикордонної зони Чернівецької області, де вони мали поза пунктами пропуску потрапити до Румунії. Однак за 10 кілометрів до державного кордону їх виявили та затримали», – розповіли в прокуратурі.

Усім затриманим повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 332 КК України (Незаконне переправлення осіб через кордон). Суд обрав їм запобіжні заходи. Правоохоронці перевіряють їхню причетність до інших аналогічних епізодів та встановлюють можливих спільників.

Санкція статті передбачає до 10 років ув'язнення з трирічним позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю та конфіскацією майна.