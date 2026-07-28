Офіцеру та його підлеглій загрожує ув'язнення

Правоохоронці оголосили підозру колишньому командиру батальйону військової частини на Закарпатті та його підлеглій, яка понад два роки фактично не проходила службу, але отримувала грошове забезпечення.

Як повідомили в ДБР у вівторок, 28 липня, офіцер знав, що військовослужбовиця не перебуває у місці дислокації підрозділу та не виконує службових обов’язків. Попри це він дозволив їй не з’являтися до військової частини та приховував її відсутність від командування. Упродовж двох років солдатка безпідставно отримала понад 1,5 млн грн зарплатні.

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«Колишній комбат запевняв інших військовослужбовців, що підлегла нібито виконує окремі доручення за його розпорядженням. У цей час 31-річна солдатка перебувала за місцем проживання. До військової частини вона приїжджала лише час від часу, створюючи видимість проходження служби», – зазначили в Державному бюро розслідувань.

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Це вже друга підозра колишньому комбату. Суд також розглядає справу за вимагання ним грошей у підлеглих за те, щоб їх не направляли до зони бойових дій.

Офіцеру інкримінують зловживання службовим становищем та пособництво в ухиленні від військової служби (ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 409 КК України), а його підлеглій – ухилення від військової служби та пособництво у зловживанні службовим становищем (ч. 4 ст. 409, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 364 КК України). Санкції статей передбачають до 10 років позбавлення волі.