Обох підозрюваних затримали

Працівники Державного бюро розслідувань за сприяння командування військової частини у вівторок, 28 липня, повідомили про підозру двом військовослужбовцям медичної роти полку «Скеля». За даними слідства, вони побили та незаконно утримували двох своїх побратимів на Кіровоградщині.

За інформацією ДБР, у травні 2026 року двох військових після виписки з лікарні через порушення режиму направили до медичної частини підрозділу. Слідство вважає, що підозрювані вирішили самовільно покарати їх за дисциплінарні порушення. За версією правоохоронців, військовослужбовцям завдали численних ударів, після чого зачинили у господарській будівлі, де продовжили знущання.

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Унаслідок побиття один із потерпілих знепритомнів. Його госпіталізували з черепно-мозковою травмою, переломом носової кістки та іншими тілесними ушкодженнями. Іншого військового, як стверджує слідство, незаконно утримували ще майже добу. Згодом його також доставили до лікарні з черепно-мозковою травмою, численними забоями та гематомами.

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Обох підозрюваних затримали. Їм інкримінують катування та порушення статутних правил взаємовідносин між військовослужбовцями, що супроводжувалося побиттям і знущанням. Санкції статей передбачають до 12 років позбавлення волі.

Наразі вирішується питання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Досудове розслідування триває. Крім того, слідчі перевіряють окремі повідомлення про можливі факти неналежного поводження з військовослужбовцями у місцях розподілу та навчання полку «Скеля».