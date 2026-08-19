Ігор Савʼюк є депутатом Володимирської міської ради від партії «Європейська Солідарність»

Правоохоронці викрили депутата Володимирської міської ради на хабарі за організацію ухилення від мобілізації. Підозрюваний, який працює у місцевому коледжі, пропонував військовозобовʼязаним за 55 тис. грн організувати вступ на денну форму навчання, що давало б їм право на відстрочку. Про це у середу, 19 серпня, повідомила пресслужба СБУ.

За даними слідства, підозрюваний працює завідувачем відділення в одному із закладів освіти Волині. Він пропонував чоловікам призовного віку за гроші організувати їхній вступ на денну форму навчання, що є підставою для отримання відстрочки від мобілізації.

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Вартість своїх послуг підозрюваний оцінював у 55 тис. грн з людини. Правоохоронці затримали його одразу після отримання всієї суми хабаря.

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У СБУ не називають імені підозрюваного. Водночас ZAXID.NET із власних джерел стало відомо, що йдеться про Ігоря Савʼюка. Він є депутатом Володимирської міської ради від партії «Європейська Солідарність», а також завідувачем відділення «Права, геодезії і землеустрою» у Володимир-Волинському фаховому коледжі.

Посадовцю повідомили про підозру за ч. 3 ст. 368 КК України (одержання неправомірної вигоди службовою особою). Санкція статті передбачає від 5 до 10 років ув’язнення, позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю до трьох років та конфіскацію майна.