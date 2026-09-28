Комбат отримав загалом 60 тис. грн від підлеглих за прикривання пиятики

Поліцейські спільно зі спецпрокурорами у сфері оборони Західного регіону викрили на хабарництві командира механізованого батальйону однієї з військових частин. Як зазначається в ухвалі Галицького районного суду Львова, підполковник брав хабарі за непритягнення підлеглих до відповідальності за пиятику під час служби.

За матеріалами справи, наприкінці червня 2026 року командир батальйону отримав інформацію від свого заступника про виявлення в одному з мотелів селища Шкло на Львівщині двох військовослужбовців у стані алкогольного сп’яніння – головного сержанта та командира взводу. Військові були відрядженні до 184 навчального центру в Старичах для контролю та вивчення особового складу, який проходив базову загальновійськову підготовку.

За непритягнення порушників до адміністративної відповідальності підполковник вимагав неправомірну вигоду по 10 тис. грн з кожного. У результаті 20 тис. грн були перераховані на банківську картку, вказану підполковником.

Після цього комбат видав прилад «Драгер» та наказав заступнику командира батальйону та командиру взводу виїхати в селище Шкло, де було зафіксовано ще двох військовослужбовців у стані алкогольного сп’яніння – командира та заступника командира роти. Зафіксовані «Драгером» результати підполковнику скинули на месенджер ватсап. У подальшому комбат вимагав від порушників по 20 тис. грн за непритягнення їх до відповідальності за пиятику. Таким чином підполковник отримав ще 40 тис. грн хабарів.

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Командиру механізованого батальйону, уродженцю міста Чугуїв, оголосили підозру в хабарництві поєднаному з вимаганням (ч. 3 ст. 368 ККУ).

Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою сплати 166,4 тис. грн застави, яку він сплатив. Водночас на нього покладено низку процесуальних обов’язків.