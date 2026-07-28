Посадовець ЗСУ брав хабарі упродовж 2021-2023 років

НАБУ та САП викрили посадовця Збройних сил України на одержанні неправомірної вигоди від забудовника за зведення житла на території військового містечка у Львові. Підозри отримали ексначальник Західного територіального управління Військової служби правопорядку Микола Бобик та забудовник з Тернополя Юрій Курило.

Як повідомили у вівторок, 28 липня, у НАБУ, ще у березні 2021 року підозрюваний, обіймаючи посаду начальника територіального управління Військової служби правопорядку ЗСУ (і водночас командира військового містечка у Львові), запропонував забудовнику забезпечити зведення багатоквартирного житлового будинку на території цього містечка. До реалізації плану посадовець залучив спільників, а свої послуги оцінив у 2,2 млн дол.

Посадовець вимагав та одержав хабар від забудовника

«1,5 млн дол. США призначалися безпосередньо посадовцю ЗСУ. Частину цих коштів він планував передати членам Кабінету міністрів України за погодження договору про спільну діяльність між забудовником та підпорядкованою йому військовою частиною. 700 тис. дол. США мали розділити між собою співучасники злочину (колишній адвокат та інший забудовник)», – cказано в повідомленні НАБУ.

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Детективи зафіксували передачу за період із березня 2021 року до липня 2023 року хабаря готівкою на загальну суму 2 млн доларів.

За даними Центру протидії корупції, на хабарі затримали посадовця ЗСУ Миколу Бобика. Крім нього, підозру повідомили забудовнику з Тернополя Юрію Курилу та іншим співучасникам.

Учасники схеми отримали підозри за хабарництво в особливо великих розмірах (ч. 4 ст. 368, ч. 4 ст. 369, ч. 5 ст. 27 ККУ).

За інформацією з судового реєстру, у жовтні 2025 року Вищий антикорупційний суд ухвалив рішення про арешт майна (мобільних телефонів iPhone 15 та iPhone 8) 62-річного забудовника з Тернополя Юрія Курила. Майно було вилучене під час обшуку в його будинку. Кримінальне провадження стосується будівництва на частині земельної ділянки на вул. Городоцька, Шевченка, Ярослава Мудрого у Львові на території військового містечка.

Як зазначається в ухвалі ВАКС, влітку 2021 року командир військового містечка повідомив забудовнику про необхідність надання неправомірної вигоди за підписання договору щодо забудови цієї ділянки. Як хабар забудовник мав безоплатно передати майнові права на незавершений об’єкт будівництва – квартиру у ЖК «Краківський», що розташований навпроти військової частини. Юрій Курило був забудовником цього ЖК і мав зацікавлення у забудові нової ділянки.