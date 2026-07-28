Російська Wildberries втратила близько 8% складських потужностей через атаки дронів

Найбільший російський маркетплейс Wildberries, логістичні центри якого неодноразово зазнавали атак українських дронів, не припинив продаж товарів для російської армії. Про це повідомив Центр протидії дезінформації 27 липня.

Там розповіли, що Wildberries не прибрав військові товари зі свого сайту, а лише спробував зробити їх менш помітними. Так, з каталогу зник тег «все для “СВО”», але самі товари залишилися: їх просто розподілили по звичайних категоріях.

Бронежилети та шоломи тепер можна знайти в розділі «Спорт», FPV-дрони й компоненти – серед техніки. За відповідними пошуковими запитами й надалі можна знайти армійські аптечки, рації, тактичні рюкзаки, шеврони та прапори.

«Така тактика замилювання очей свідчить, що Wildberries не відмовляється від підтримки російської військової машини», – додали в ЦПД.

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Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявляв, що російські логістичні центри регулярно використовуються для забезпечення окупаційної армії компонентами для БпЛА, навігаційним обладнанням та спорядженням.

За даними інформагентства «АрміяInform», за тиждень Сили оборони України уразили 7 з 10 найбільших логістичних комплексів Wildberries або об’єктів, які, зокрема, використовує ця компанія. Російський портал «Коммерсант» повідомляв, що серія дронових ударів по логістичній інфраструктурі Wildberries призвела до тимчасової втрати близько 8% складських потужностей компанії.

Чому удари по Wildberries можуть стати одними із найболючіших ударів по економіці Росії, з’ясовував ZAXID.NET.