Наслідки атаки на цехи російського військового підприємства

Сили оборони уразили російське підприємство «Комбінат Камєнскій» у Ростовській області, яке виробляє ракетне паливо. Внаслідок української атаки знищені два та пошкоджені чотири цехи з виробництва вибухових речовин та порохів, повідомили у понеділок, 17 серпня, у пресслужбі Генштабу ЗСУ.

Атаку на Ростовську область Росії здійснили у ніч на 16 серпня. Під удар потрапив «Комбінат Камєнскій» у Камєнск-Шахтінскому.

У пресслужбі Генштабу підтвердили, що внаслідок атаки знищені два цехи, які виробляють вибухові речовини та порохи. Ще чотири цехи зазнали ушкоджень.

«“Комбінат Камєнскій” – підприємство російського військово-промислового комплексу, що виробляє тверде ракетне паливо для боєприпасів РСЗВ “Ураган”, “Смерч” і “Торнадо-С”, а також для низки ракетних систем та авіаційних засобів ураження», – повідомили у пресслужбі Генштабу.

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Нагадаємо, напередодні, 16 серпня, Генеральний штаб повідомив про ураження комбінату у Камєнск-Шахтінскому. Там повідомили про пожежу на території підприємства. Крім того, у Генштабі відзвітували про результати атаки на ТОВ «Запсібнєфтєхім» у Тобольську Тюменської області 10 серпня – внаслідок атаки підприємтво зупинили роботу.