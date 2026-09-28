Наразі спеціальна комісія проводить обстеження пошкоджених будинків і майна

У неділю, 27 вересня, росіяни атакували Рівненську область ударними безпілотниками. У Здолбунові зруйнована господарська будівля, пошкоджені приватні будинки, а також вікна у ліцеї та дитячому садку. Мешканці не постраждали. Про наслідки атаки повідомили очільник Рівненської ОВА Олександр Коваль та міський голова Здолбунова Владислав Сухляк.

Як написав ввечері 27 вересня Олександр Коваль, ціллю ворога став житловий сектор. Унаслідок атаки був пошкоджений приватний будинок.

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«Люди поранень не зазнали. Виїхав на місце події. Там вже працюють представники усіх відповідних служб», – зазначив Олександр Коваль.

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У понеділок, 28 вересня, міський голова Здолбунова Владислав Сухляк повідомив, що внаслідок атаки зруйнована господарська будівля та пошкоджені будинки поблизу. Також вибуховою хвилею вибило вікна у ліцеї та дитячому садку.

Уночі на місці падіння безпілотника працювали екстрені та комунальні служби. Працівники КП «Здолбунівське» розчищають територію та допомагають ліквідовувати наслідки атаки.

Наразі спеціальна комісія проводить обстеження пошкоджених будинків і майна. Вона фіксує збитки, завдані внаслідок російської атаки. За словами Владислава Сухляка, гроші на відновлення пошкоджених вікон спрямують із місцевого бюджету.

Власники пошкодженого житла також можуть подати заявку через портал «Дія», щоб отримати державну компенсацію.

Додамо, що 27 вересня повітряну тривогу в Рівненському районі оголошували тричі. Остання тривала з 23:03 до 23:15. Саме в цей час місцеві жителі повідомляли про вибухи.