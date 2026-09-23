Виробництво розташоване у Ямниці біля Івано-Франківська

Тайванський міжнародний промисловий конгломерат TCC Group Holdings, що займається виробництвом цементу та будматеріалів, планує придбати ПрАТ «Івано-Франківськцемент». Рада директорів компанії схвалила придбання 100% частки ПрАТ «Івано-Франківськцемент». Останнє, окрім виробництва цементу, включає виробництво покрівельних матеріалів «Івано-Франківськ-Дах», гіпсових виробів KRU Gips та сухих будівельних сумішей KRU Mix. Про це в середу, 23 вересня, під час пресконференції повідомив віцепрезидент TCC Group Holdings Шеллі Є, повідомило видання Focus Taiwan.

Придбання українського виробництва має відбутися через дочірню компанію TCC Group Holdings у Нідерландах. Попередньо сума угоди може становити близько 750 млн євро, проте остаточна вартість наразі невідома. До того ж, угоду ще мають затвердити регулятори в Україні й Тайвані та інших юрисдикціях.

Для угоди тайванська компанія залучила міжнародну компанію Morgan Stanley як фінансового радника, а також заявила про можливість залучення міжнародних фінансових установ як співінвесторів.

Що купує тайванський холдинг

Завод «Івано-Франківськцемент» не припиняв роботу після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Як пише тайванське видання з посиланням на інвестора, у 2025 році виторг заводу зріс на 20,3% – до 16,25 млрд грн, а валовий прибуток зріс на 40,3% – до 6,44 млрд грн. Компанія покриває близько 36% українського ринку цементу та продає свою продукцію також у Польщі, Румунії, Молдові, Словаччині та Угорщині.

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За даними аналітичної платформи YouControl, «Івано-Франківськцемент» належить родині Круць і є її головним активом. Це комплекс виробництв будівельних матеріалів, що пропонує понад 300 найменувань продукції, передусім цемент, шифер та гіпс.

Власником ПрАТ «Івано-Франківськцемент» є Микола Круць – народний депутат 4–6 скликань парламенту від партії «Наша Україна» та заслужений працівник промисловості України.

Микола Круць з 1970-х років працював на Івано-Франківському цементно-шиферному комбінаті, де став керівником. Наприкінці 1990-х підприємство реорганізували у ВАТ «Івано-Франківськцемент», а Микола Круць очолив його Правління.

Для чого тайванському гіганту цемент з Івано-Франківська

TCC Group Holdings є одним з найбільших виробників цементу у світі та має понад 40 виробничих майданчиків із загальною потужністю понад 112 млн тонн цементу на рік. Компанія має підприємства в Європі, зокрема в Португалії, Туреччині, Іспанії, Великій Британії, Нідерландах, Франції та Італії, а також в Африці.

Окрім того, TCC працює у сфері зеленої енергетики, систем накопичення енергії та виробництва матеріалів.

Придбання ПрАТ «Івано-Франківськцемент» та супутніх виробництв будматеріалів дозволить тайванській промисловій групі розширити свою присутність на Східну Європу. Також у компанії розраховують на участь у відбудові України після війни.

Представники компанії додали, що TCC планує впровадити власні технології виробництва цементу з низьким рівнем викидів і реалізувати своє бачення сталого розвитку.