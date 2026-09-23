Така модель автобусів MAN випускається для європейського регіону

Вінниця придбала у лізинг 20 низькопідлговоих автобусів MAN Lion’s City вартістю майже 23 млн грн за штуку. Договір лізингу терміном п’ять років укладений 31 серпня між комунальним підприємством «Вінницька транспортна компанія» та «Укргазбанком», продавець автобусів – ТОВ «МАН Трак енд Бас Юкрейн». Договори і документи, що стосуються закупівлі, розміщені на її сторінці в системі електронних торгів Prozorro.Продажі.

Згідно з умовами закупівлі, з міського бюджету Вінниці за автобуси заплатять 20% від загальної вартості, решту 80% профінансує «Укргазбанк». Окрім авансу, впродовж п’яти років місто виплачуватиме банку за автобуси по 5,5 млн грн щомісяця. Відсоткова ставка за договором змінна і на день укладання договору становила 16,5% річних.

У специфікації закупівлі ідеться про низькопідлогові автобуси довжиною 12,2 м на 85 пасажирів кожен, що працюють на стисненому природному газі (CNG) та відповідають екологічному стандарту Євро-6. Автобуси мають бути не старші 2026 року, поставка усіх запланована до кінця 2032 року.

Як пише профільне видання Alltransua, ці автобуси випускаються для європейського ринку і в Україні раніше не курсували. Їхня фізична збірка для європейського регіону відбувається у польських Страховицях та в турецькій Анкарі. Проте невідомо, де саме збиратимуть автобуси для Вінниці.

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Як повідомляв ZAXID.NET, навесні Вінниця звернулася до польського міста-побратима Кельце з проханням передати 15 вживаних і списаних автобусів. Проте згодом в Польщі розгорівся скандал через те, що ці автобуси будуть курсувати вулицею Степана Бандери і міський голова Вінниці Сергій Моргунов відмовився від автобусів.

Натомість польські волонтери зібрали 500 тис. злотих і викупили автобуси для Вінниці у міста Кельце. Їх відправили в Україну тиждень тому.

Основу громадського транспорту Вінниці становлять тролейбуси і трамваї, що стає проблемою під час знеструмлень.