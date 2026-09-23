Автопарк компанії на острові становитиме 1000 автомобілів

У п’яти містах Кіпру можна взяти в оренду автомобілі від українського сервісу Getmancar. Компанія пропонує близько 200 автомобілів і планує збільшити автопарк до 1000 машин, пише AIN.ua з посиланням на Getmancar.

Де на Кіпрі працює Getmancar

На ринку Кіпру після запуску український сервіс представлений в п’яти містах:

Головний офіс компанії та найбільша кількість автомобілів зосереджені в Ларнаці. Проте машини для оренди за попереднім замовленням можуть доставити і в інші міста Кіпру.

Найбільший закордонний ринок

Getmancar працює також в Молдові, Румунії, Грузії, Німеччині, Єгипті та в Катарі. Та автопарк і модель роботи компанії на Кіпрі суттєво відрізняється. Лише на першому етапі компанія закупила 200 автомобілів і планує щомісяця збільшувати автопарк до 1000 машин загалом. Для порівняння, в Катарі йдеться лише про 55 автівок.

До того ж, якщо в інших країнах сервіс працює через локальних партнерів або франшизу, то на Кіпрі йдеться про самостійний сервіс з власним автопарком і локальною командою.

На першому етапі компанія розраховує на туристів та експатів, що мають стати її основними клієнтами на Кіпрі. Особливості місцевої транспортної системи та попит на оренду авто спонукали Getmancar вийти на цей ринок. У компанії розраховують досягнути окупності вже за рік – до наступного літнього сезону. Також Кіпр має стати для компанії майданчиком, де тестуватимуть різні підходи до розвитку продукту.

В Україні сервіс каршерингу та прокату автомобілів Getmancar працює в Києві, Львові та Дніпрі. Автомобілі можна орендувати похвилинно, погодинно або подобово за допомогою мобільного застосунку, що відрізняє його від класичних сервісів з оренди автівок.

Власник компанії Тарас Гетманський почав бізнес із 70 авто у січні 2018 року. Виторг компанії у 2021 році становив 45 млн грн, у 2022, коли вона почала міжнародну експансію, пише Forbes.ua, – 88 млн грн. До повномасштабного вторгнення компанію оцінювали приблизно в 15–17 млн доларів.