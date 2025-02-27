Автопарк сервісу становлять легковики 2020-2024 років

Український сервіс каршерингу Getmancar запустився у Львові. Він пропонує автоматизовану похвилинну оренду авто для поїздок у місті або до прилеглих населених пунктів.

Сервіс працює за моделлю вільного каршерингу – коли користувач може взяти авто в одному місці, а залишити в будь-якому іншому в межах дозволеної зони. Мапу таких зон можна переглянути на сайті проєкту або у мобільному застосунку.

Автівками сервісу також дозволено мандрувати до інших міст навколо Львова ­– Буська, Золочева, Перемишлян, Жовкви, Кам’янки-Бузької, Нового Роздолу, Самбора, Новояворівська та Городка, а також в інших населених пунктах, що пролягають на шляху.

Зона дії сервісу Getmancar

Щоби орендувати авто, треба мати застосунок Getmancar у мобільному, чинне посвідчення водія, та бути повнолітнім.

В автопарку Getmancar у Львові наразі 25 автомобілів, це Ford Focus, Kia Ceed, Hyundai i30, Hyundai Elantra Skoda Octavia та Kia Sportage 2020-2024 років випуску. До кінця року кількість авто планують подвоїти.

Вартість поїздки становить від 1,89 грн – за хвилину, від 209 грн – за годину та від 955 грн – за добу.

Як пише AIN, партнером сервісу у Львові став місцевий підприємець Юрій Балагурак. Він є засновником компанії Leocar, що працює з 2017 року та пропонує послуги з оренди автомобілів у Львові та всій Україні.

Getmancar – це український сервіс каршерингу, який також працює в Дніпрі і Києві, а також у Грузії та Молдові. Він був створений 2018 року, нині він має 130 тис. зареєстрованих користувачів.

Каршеринг – це вид короткострокової оренди автомобіля, часто на кілька годин або навіть хвилин. Він дозволяє людям користуватися автівкою, не купуючи її та не маючи обов’язків щодо її обслуговування.

Раніше у Львові власники прокатних компаній здебільшого пропонували звичайну оренду авто терміном від 1 доби.