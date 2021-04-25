Компанія Bolt запустила у Львові сервіс прокату електросамокатів. У перший день, 23 квітня, на вулиці викотили близько 300 електросамокатів – сукупно це більше, ніж у всіх інших львівських прокатних сервісів. Наразі скористатися прокатом від Bolt можна в центрі, середмісті та кількох спальних районах. Сервіс не працює поки на Сихові, Знесінні, Левандівці та в районі вулиці Наукової. Згодом Bolt планує збільшити кількість самокатів та розширити зону покриття.

Керівник напрямку з розвитку прокату електросамокатів компанії Bolt в Україні Антон Мілка розповів в короткому інтерв’ю ZAXID.NET про те, чому вони після Києва прийшли саме до Львова та як планують розвивати сервіс надалі.

Чому другим містом став Львів, а не, скажімо, Одеса чи Дніпро?

Коли ми запускали сервіс замовлення авто, тоді в переліку перших міст для нас також був Львів. Це досвід був дуже вдалим, попит був великий. Тому у випадку з електросамокатами вирішили зробити так само.

Як перший день роботи у Львові?

Ми сьогодні зранку [23 квітня] пішли зробити кілька фото наших самокатів біля Оперного та покататися. Проїхалися, а коли вирішили пофотографувати, то наш самокат вже хтось забрав кататися. Для нас це один з показників попиту, це людям цікаво.

Раніше аносувалося 400 самокатів у Львові, скільки їх є насправді?

Наразі у нас є близько 300 самокатів у місті, вони вже на вулицях. Зі збільшенням попиту ми плануємо збільшувати кількість. Найближчим часом.

Ви прийшли в місто, де вже працювали чотири компанії (Kiwi, Electro Lviv, E-wings, Easy). Першій сервіс взагалі запустився навесні 2020 року.

Це чудово, що є інші компанії, великий вибір для користувачів. вони насамперед обиратимуть простоту використання, подобається їм цей сервіс чи ні. Наше завдання у цьому випадку – зробити саме наш сервіс максимально зручним.

Ви готові до того, що вас звинувачуватимуть у демпінгу, адже ви пропонуєте дещо нижчі ціни? Так склалося, що середня ціна у Львові за розблокування самоката становить 10 грн, вартість 1 хв подорожі – 2 грн. Bolt пропонує відповідно 9 грн та 1,9 грн.

У нас є своє бачення, як має працювати цей бізнес. Якщо ми хочемо зробити цей сервіс максимально доступним, ми прораховуємо, яка має бути ціна і ставимо її. Якщо казати про інші компанії, то 50 самокатів ­на всіх – це не та кількість, щоби ми переживали з цього приводу. Наша кількість самокатів ­– це дещо інший рівень.

Як довго компанія буде тримати такий рівень цін у Львові?

Компанія має стратегію розвитку і ця стратегія передбачає саме таку ціну. Планів змінювати її найближчим часом немає.

Вартість прокату у Львові збігається з тією, яка є в Києві?

У Києві дещо інша система: там понеділок-четвер – одна ціна, з п’ятниці і до неділі – інша. У Львові ми вирішили протестувати іншу модель, коли ціна увесь тиждень є однаковою.

Які самокати ви використовуєте?

В Європі компанії, які пропонують такий сервіс, досягають успіху, якщо мають власну модель самокатів. Це те, що ми зробили в Bolt. Це самокати, розроблені нашими фахівцями та виготовлені на замовлення. Це наша інтелектуальна власність. Це як дизайн, так й програмне забезпечення. Перевагою цього, зокрема, є те, що ми можемо прорахувати термін дії одного самоката. Ми тестували самокати в різних умовах і вийшло, що вони можуть жити в середньому до 60 місяців. Це європейський показник.

У нас є цілодобовий цикл, коли ми оцінюємо самокати, які потребують ремонту або просто підправити щось. У нас є спеціалісти, які збирають самокати, оглядають та ремонтують їх. Програмне забезпечення також повідомляє нам про певні негаразди, які ми виправляємо.

Прокат самокатів ­– це бізнес, який швидко окуповується?

Це бізнес, який працює на довгострокову перспективу. Це не окупність за три місяці, це окупність за декілька років. Тут не йдеться про окупність окремого самоката, а бізнесу загалом. Говорити про те, що «от ми поставили 100 самокатів і заробимо багато грошей» – у цьому випадку не буде ніякого прибутку. Але коли у нас декілька тисяч самокатів, декілька міст і перспектива кількох років, тоді це вже буде прибутковим бізнесом, рівень якого комфортно підтримувати.

Це складний бізнес?

Щоби самокат з’явився на вулиці, його потрібно спочатку виготовити на заводі, привезти в країну, знайти місце, де він буде зберігатися, знайти людей, які будуть його обслуговувати і таке інше. Це багато логістичних процесів. Для когось це складно, для когось ­не дуже. Без високого попиту, такий вид бізнесу не буде працювати.

Яка собівартість одного електросамоката?

Це кілька сотень євро, ціна залежить від ринку. І в собівартість ми також закладаємо вартість імпорту, адже це великі кошти. Окрім мита ми повинні сплатити ще ПДВ, ще за один імпортований самокат є акциз у 22 євро за одну штуку.

Кілька сотень євро – це скільки?

До 500 євро, залежить від конфігурації. Навіть наші самокати можуть дещо відрізнятися один від одного.

Чи не станеться так, що електросамокати Bolt «відбиратимуть хліб» у таксі Bolt у Львові?

Ми думали над цим. Краще буде, щоби наші самокати забрали якусь частину коротких поїздок у нашого сервісу замовлення авто, ніж це зробив би хтось інший. Якщо самокатом їхати 10-15 хвилин, то це в місті буде дешевше, ніж таксі. Але загалом ці два сервіси виконують різні функції. Самокат – це подорожі на короткі дистанції, коли вам, наприклад, треба оминути затори, замовлення авто – це довші дистанції.

Якщо ваші конкуренти з інших сервісів прокатів знизять ціни, що ви робитимете?

Ми будемо лише раді. Якщо вони знизять ціни і побачать в цьому якусь перспективу. Наша стратегія – доступність, щоби самокати були не лише в центрі, але й в спальних районах.

Який ваш середньостатистичний клієнт?

Я не можу сказати, що це є особа якогось певного віку. Це упередження вважати, що на електросамокатах їздять лише хіпстери. Зазвичай це люди від 18 до 60 років, яким треба кудись дістатися на короткі дистанції або просто прогулятися. У Києві ми бачимо, що дедалі більше людей використовують електросамокати як засіб пересування. Адже громадській транспорт і таксі можуть подобатися не всім, пішки далеко не зайдеш, а самокат – це золота середина. Сподіваємось, так буде і у Львові.

Як ви захищаєте самокат від крадіжок?

Кожен самокат має кілька датчиків, які реагують на те, що з ним хочуть зробити щось не за призначенням. Ми це одразу бачимо в себе в моніторингу. Приватні охоронні компанії, з якими ми співпрацюємо, одразу реагують на такі спроби. Торік за такої схемою ми працювали у Києві, тепер і у Львові. У столиці були випадки, коли люди крали самокати, кидали у багажник і намагалися вивезти. Їх переслідували приватні охоронці, тому крадії лишали самокати і тікали.

Якщо самокат пошкодили навмисно, у таких випадках ми подаємо заяви в поліцію про вандалізм. Такі випадки теж є.

Допоки триватиме прокатний сезон у Львові?

Допоки буде зручно їздити. Ми заберемо самокати, коли вже випаде сніг, бо тоді вже буде не зручно і небезпечно.

Ви якось гарантуєте користувачам безпеку?

У нас всі поїздки для користувачів застраховані. Якщо щось трапилося під час руху – ми страховкою це відшкодуємо. Також у нас є страховка для третіх сторін, якщо людина на самокаті на когось наїхала або зачепила. У додатку є налаштування безпеки, де вказане, як користуватися самокатом. У окремому підпункті меню «страхування» вказане, що робити, щоби максимально швидко отримати страхову допомогу.

Самокатом на вулиці може скористатися будь-хто – підліток, людина напідпитку тощо. Як ви перевіряєте, хто насправді користується самокатом?

Всі, хто встановлює додаток, погоджуються з правилами користування і вказують, що їм є 18 років, та ознайомлюються із переліком застережень. Якщо, наприклад, самокати своїм неповнолітнім дітям розблоковують батьки, то вже вони несуть відповідальність за це. З нашого боку ми чітко показали, які є обмеження. Уся відповідальність на тих, хто ними користується.