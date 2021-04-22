Bolt матиме у Львові 400 електросамокатів

У Львові 23 квітня розпочне роботу новий сервіс від компанії Bolt – прокат електричних самокатів. Львів стане другим містом, де компанія запропонувала таку послугу. Наразі ціни Bolt на прокат електросамокатів нижчі, ніж у конкурентів.

Як повідомила ZAXID.NET прес-служба компанії Bolt, прокат самокатів спочатку буде доступний лише в центральній частині міста, згодом покриття послуги охопить й інші райони.

Щоби скористатися цим сервісом, потрібно встановити на мобільний телефон застосунок Bolt або ж оновити вже наявний до останньої версії. Потім потрібно підійти до самоката і відсканувати його QR-код, тоді транспортний засіб буде готовий до використання.

У вартість прокату входить ціна за розблокування самоката і хвилину використання. Розблокування електросамоката у Львові коштуватиме 9 грн, хвилина поїздки — 1,9 грн. Все це можна оплачуватиметься онлайн банківською карткою.

«Самокати, які з’являться на вулицях Львова, це модель, розроблена фахівцями Bolt. Ці електросамокати нового покоління мають поліпшену конструкцію і є придатними для повної переробки та повторного використання», – повідомила прес-служба компанії.

Напередодні запуску керівник напряму прокату електросамокатів Bolt Антон Мілка та заступник міського голови Андрій Москаленко підписали меморандум про співпрацю між Львовом та компанією, метою якого є розробити правила використання електросамокатів у місті.

«Електросамокати — це екологічний, доступний і комфортний мікротранспорт для пересування містом. Львів є першим українським містом із власною концепцією електромобільності. Тож ми маємо чіткі цілі щодо розвитку інфраструктури для захисту екології, на чому робимо акцент», – повідомив Андрій Москаленко.

Наразі відомо, що загалом компанія планує використовувати близько 400 самокатів у Львові.

Нагадаємо, у Львові наразі працює кілька сервісів з оренди електросамокатів. Це Kiwi, Electro Lviv, E-wings, Easy тощо. Вартість 1 хв подорожі у них становить 2 грн, ціна за розблокування коливається від 10 до 15 грн. Ці сервіси працюють не лише в центрі, але у середмісті та кількох спальних районах.

Першим прокат електросамокатів запустив сервіс Easy – це сталося навесні 2020 року.

Bolt – естонська компанія, яка надає послуги з пошуку, замовлення й оплати поїздок на автомобілі, мотоциклі або оренди електросамокатів через однойменний мобільний додаток.