Україна отримала гроші на фінансування пенсій

Україна залучила 841 млн доларів бюджетної підтримки від Світового банку під гарантії уряду Канади. Кошти спрямують на покриття видатків державного бюджету, пов’язаних із виплатою пенсій. Про це у вівторок, 22 вересня, повідомив прем’єр-міністр Сергій Корецький.

Фінансування надали в межах проєкту PEACE in Ukraine. За словами прем’єра, міжнародна допомога дасть змогу забезпечувати пенсійні виплати в умовах значного дефіциту державного бюджету.

Після залучення нового траншу загальний обсяг фінансування в межах PEACE in Ukraine зріс до 54,3 млрд доларів. Уряд називає його найбільшим інвестиційним проєктом в історії Світового банку та одним із головних механізмів підтримки фінансової стійкості України.

Корецький подякував Канаді та Світовому банку за допомогу Україні.

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Що відомо про PEACE in Ukraine?

Проєкт PEACE in Ukraine стартував у 2022 році після початку повномасштабної війни. Завдяки фінансуванню міжнародних партнерів Україна відшкодовує пріоритетні видатки бюджету, зокрема на пенсії, соціальні виплати та зарплати працівникам бюджетної сфери.

Як писав ZAXID.NET, уряд схвалив і подав до Верховної Ради проєкт державного бюджету України на 2027 рік. У ньому передбачили підвищення мінімальної зарплати та прожиткового мінімуму, збільшення фінансування освіти й медицини, а також майже 4,9 трлн грн на оборону.

Водночас, як повідомила голова бюджетного комітету Верховної Ради Роксолана Підласа, через проблеми із отриманням міжнародного фінансування Міністерство фінансів відклало на грудень капітальні видатки, заплановані на вересень-листопад, зокрема видатки на підготовку енергетики до зими. Зокрема, сума видатків, які перенесли з вересня на грудень, складає 39 млрд грн.