Анна Б'єрде є директоркою Світового банку з питань операційної діяльності

Світовий банк визначив пріоритетні напрямки інвестицій в енергетичний сектор України, на реалізацію яких Світовий банк залучить майже 26 млрд доларів з приватного та державного секторів. Про це розповіла директорка з питань операційної діяльності Світового банку Анна Б'єрде під час Ukraine Recovery Conference у Гданську, повідомляє ZAXID.NET з місця події.

Анна Б'єрде зазначила, що пріоритетними напрямами є розвиток вітрової енергетики, розподіленої генерації, вугільної генерації, відновлення гідроелектростанцій, газової генерації, атомної енергетики та інтерконекторів.

Б'єрде зазначила, що варто більше використовувати газ для виробництва електроенергії і наголосила, що в майбутньому Україна має менше покладатися на вугілля. Однак зараз воно ще потрібне, щоб енергосистема могла виробляти достатньо електроенергії.

Для залучення інвестицій Світовий банк розглядає використання гарантів, що кошти надійдуть виконавцю лише після того, як будуть виконані всі умови договору для ринку.

Якщо хочете читати головні новини дня оперативно Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google

Додати

Нагадаємо президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн під час Ukraine Recovery Conference у Гданську, оголосила про перерахування Україні першого траншу макрофінансової допомоги в розмірі понад 3,2 млрд євро.

Також у Гданську президент Світового банку Аджай Банга повідомив, що протягом наступного десятиліття Україні знадобиться понад 580 млрд доларів на відбудову.

На конференції у Гданську також відбулось підписання Дорожньої карти співпраці між Україною та Нідерландами в енергетичній сфері. Цей документ передбачає, що Нідерланди виділять Україні 178 млн євро для підготовки до зими та розвитку розподіленої генерації. Окрім того, восени Нідерланди передадуть Україні декомісовані газові турбіни, які раніше працювали на електростанціях чи промислових об'єктах, але були виведені з експлуатації.