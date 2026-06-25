Урсула фон дер Ляєн оголисила про допомогу на конференції у Гданську

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн оголосила про перерахування Україні першого траншу макрофінансової допомоги в розмірі понад 3,2 млрд євро. Також найближчими днями ЄС почне виплати 6 млрд євро на виробництво дронів. Про це вона повідомила на відкритті Ukraine Recovery Conference у Гданську, розповідає журналістка ZAXID.NET з місця події.

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн під час відкриття Ukraine Recovery Conference зазначила: «Якщо ви інвестуєте в Україну, то ви інвестуєте в Європу». Після цього під час виступу вона оголосила про виділення Україні першого траншу макрофінансової допомоги на понад 3,2 млрд євро.

За її словами, ці гроші є першим траншем із кредиту на 90 млрд євро, який Європейський Союз планує надати Україні протягом наступних двох років.

«Сьогодні ми перераховуємо перший транш за цією позикою», – оголосила Урсула фон дер Ляєн.

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Також президентка Єврокомісії повідомила, що найближчими днями ЄС почне виплачувати перші 6 млрд євро на виробництво дронів в Україні.