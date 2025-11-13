Також ЄС експортує 2 ГВт електроенергії для підтримки України

У четвер, 13 листопада, Євросоюз оголосив про виділення для України бюджетної допомоги у розмірі майже 6 млрд євро. Гроші підуть на відновлення енергетичної інфраструктури та стабілізацію енергосистеми, заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

Під час виступу в Європарламенті фон дер Ляєн повідомила, що ЄС виділить 5,9 млрд євро. Йдеться про транші в межах двох механізмів.

За даними прем’єр-міністерки Юлії Свириденко, перший транш на 4,1 млрд євро виділять в межах механізму ERA Loans – програми на 18 млрд євро з допомоги Україні коштом прибутків з російських заморожених активів. Транш став завершальним у межах програми. Ще 1,8 млрд євро видалили у межах фонду підтримки України Ukraine Facility.

Урсула фон дер Ляєн повідомила, що гроші скерують для відновлення енергетичної інфраструктури та стабілізації енергосистеми України. Крім того, Європа експортує понад 2 ГВт електроенергії до України та допоможе захистити критичну інфраструктуру новим протидроновим обладнанням.