За словами президента, «формат складний, але справедливий»

Україна вивчає запропоновану США ініціативу щодо створення вільної економічної зони на Донбасі. Про це розповів президент Володимир Зеленський в телефонному інтерв’ю агентству Bloomberg 9 січня.

У разі реалізації ідеї передбачається створення буферної зони, в межах якої бізнес зможе працювати, а люди – жити та працевлаштовуватися за спеціальним правовим і податковим режимом.

«Формат складний, але справедливий», – зазначив Володимир Зеленський.

За його словами, ініціатива вимагатиме від Росії дзеркальних кроків, а також детального обговорення всередині України. Така зона може бути створена на окремих ділянках східних регіонів – Донбасу – й розглядатиметься як компромісне рішення, яке передбачає відведення військ України та РФ на безпечну відстань для забезпечення нормального життя в регіоні.

Інший варіант, за словами президента, передбачав би припинення бойових дій без відведення військ, а всі спірні питання пропонувалося б вирішувати дипломатичним шляхом.

«Ідеться про замороження лінії зіткнення, а не припинення конфлікту», – сказав Зеленський, додавши, що така домовленість буде легшою для виконання та контролю з боку іноземних союзників України.

Зеленський також зазначив, що очікує зустрічі з президентом США Дональдом Трампом у США чи на Всесвітньому економічному форумі у швейцарському Давосі вже у січні. Президент заявив, що хоче особисто обговорити з Трампом конкретні зобов’язання США у разі поновлення російської агресії.

«Я не хочу, щоб усе зводилося до того, що вони просто обіцяють відреагувати. Я справді хочу чогось більш конкретного», – сказав президент України.

Нагадаємо, 8 січня Дональд Трамп заявив, що Росія не спробує знову напасти на Україну, тому США готові взяти на себе зобов’язання щодо майбутньої оборони України. Водночас він додав, що в контексті гарантій безпеки Америка відіграватиме другорядну роль, а основна відповідальність ляже на Європу.