Зеленський прокоментував запропонований США план про буферну економічну зону на Донбасі
Ця ініціатива вимагатиме детального обговорення всередині України, зазначив президент
Україна вивчає запропоновану США ініціативу щодо створення вільної економічної зони на Донбасі. Про це розповів президент Володимир Зеленський в телефонному інтерв’ю агентству Bloomberg 9 січня.
У разі реалізації ідеї передбачається створення буферної зони, в межах якої бізнес зможе працювати, а люди – жити та працевлаштовуватися за спеціальним правовим і податковим режимом.
«Формат складний, але справедливий», – зазначив Володимир Зеленський.
За його словами, ініціатива вимагатиме від Росії дзеркальних кроків, а також детального обговорення всередині України. Така зона може бути створена на окремих ділянках східних регіонів – Донбасу – й розглядатиметься як компромісне рішення, яке передбачає відведення військ України та РФ на безпечну відстань для забезпечення нормального життя в регіоні.
Інший варіант, за словами президента, передбачав би припинення бойових дій без відведення військ, а всі спірні питання пропонувалося б вирішувати дипломатичним шляхом.
«Ідеться про замороження лінії зіткнення, а не припинення конфлікту», – сказав Зеленський, додавши, що така домовленість буде легшою для виконання та контролю з боку іноземних союзників України.
Зеленський також зазначив, що очікує зустрічі з президентом США Дональдом Трампом у США чи на Всесвітньому економічному форумі у швейцарському Давосі вже у січні. Президент заявив, що хоче особисто обговорити з Трампом конкретні зобов’язання США у разі поновлення російської агресії.
«Я не хочу, щоб усе зводилося до того, що вони просто обіцяють відреагувати. Я справді хочу чогось більш конкретного», – сказав президент України.
Нагадаємо, 8 січня Дональд Трамп заявив, що Росія не спробує знову напасти на Україну, тому США готові взяти на себе зобов’язання щодо майбутньої оборони України. Водночас він додав, що в контексті гарантій безпеки Америка відіграватиме другорядну роль, а основна відповідальність ляже на Європу.