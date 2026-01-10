Міністр оборони Великої Британії Джон Гілі

Уряд Великої Британії спрямує 200 млн фунтів стерлінгів (близько 270 млн доларів США) на фінансування підготовчих заходів у разі можливого розгортання британських військ в Україні. Про це повідомив міністр оборони країни Джон Гілі після зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським, повідомила британська газета The Guardian 10 січня.

Під час візиту до Києва в п’ятницю, 9 січня, міністр оборони Великої Британії Джон Гілі заявив, що ці гроші будуть витрачені на оновлення бронетехніки та систем зв’язку британської армії, посилення засобів протидії безпілотникам, а також на підвищення оперативної готовності військ до можливого розгортання.

Заява британського міністра пролунала після саміту так званої «коаліції охочих», який відбувся 6 січня в Парижі. Тоді прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер, президент Франції Еммануель Макрон і президент України Володимир Зеленський підписали декларацію про наміри розгорнути в Україні багатонаціональний військовий контингент після припинення вогню.

Зі слів президента Франції Емманюеля Макрона, поки що триває підготовка до створення сил у повітрі, на морі та на землі, щоб забезпечити певну форму заспокоєння наступного дня після припинення вогню.