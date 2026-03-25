Катерина Шевчишена просувала проєкт FANSEE

Дружина заступника начальника Головного слідчого управління Нацполіції Артема Шевчишена Катерина долучилася до просування проєкту з ознаками фінансової піраміди. Йдеться про платформу FANSEE, інвестори якої заявляли про втрату грошей. Про це повідомило hromadske в розслідуванні, яке було опубліковане у середу, 25 березня.

Відомо, що у квітні 2023 року Шевчишена опублікувала наукову статтю про шахрайські схеми з криптовалютою, де описувала ризики та методи обману інвесторів, зокрема, через обіцянки високих прибутків. Втім уже за кілька місяців вона стала просувати проєкт FANSEE. Платформа позиціонувалася як соціальна мережа для монетизації контенту, де користувачам пропонували інвестувати криптовалюту в обмін на внутрішні токени з обіцянкою високих доходів.

Згідно з презентаціями проєкту, інвесторам обіцяли значні прибутки, а також бонуси за залучення нових учасників. Рівень доходу залежав від обсягів вкладень та кількості приведених людей, що, як зазначають у матеріалі, є характерною ознакою фінансових пірамід. У телеграм-спільнотах FANSEE повідомлялося про інвестиційні успіхи Шевчишеної. Вона також брала участь у комунікації з учасниками, пояснюючи механізми роботи платформи та запевняючи їх у можливості виведення коштів. Водночас у деклараціях її чоловіка відсутня інформація про наявність у неї криптогаманців.

Дописи з інстаграму Катерини Шевчишеної

У листопаді 2023 року Шевчишена відвідала зустріч інвесторів FANSEE у Києві. На заході також були присутні люди, яких раніше обвинувачували у шахрайстві в межах іншої фінансової піраміди – LIFE IS GOOD. За даними правоохоронців, ця схема дозволила заволодіти десятками мільйонів доларів інвесторів, а серед її організаторів були громадяни Росії. Попри це, деякі фігуранти тієї справи брали участь у просуванні FANSEE.

Згодом проєкт припинив діяльність. Опитані журналістами інвестори заявили, що не змогли повернути свої гроші, однак до правоохоронців не зверталися, сподіваючись на відшкодування.

Сам Артем Шевчишен у коментарі зазначив, що доходи його дружини були задекларовані, а податки сплачені. За його словами, він володіє лише тією інформацією, яка йому відома.

Журналісти також встановили, що у 2023 році Катерина Шевчишена зареєструвала ФОП і почала отримувати значні доходи як коуч-нумеролог. За даними декларації, з квітня 2023 року до кінця 2024 року її дохід склав понад 8,3 млн грн, що в середньому становить близько 400 тис. грн на місяць.

Нагадаємо, 16 березня журналісти проєкту Bihus.Info розповіли, що родини трьох оперативників Департаменту кіберполіції Національної поліції України за останні роки придбали елітну нерухомість у Буковелі, маєток під Києвом та комерційні приміщення у столиці. Йдеться про співробітників кіберполіції Євгена Горбунова, Гурама Гіндію та Ігоря Теряника