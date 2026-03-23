Донька Ярослава Дубневича Роксолана Пиртко отримала громадянство Аргентини

Найближчі родичі народного депутата-втікача Ярослава Дубневича отримали громадянство та оселились в Аргентині. Про це йдеться у розслідуванні NGL.media, опублікованому у понеділок, 23 березня.

Зокрема, журналістам вдалось встановити, на початку повномасштабного вторгнення Роксолана Пиртко перебувала за кордоном, однак 5 березня 2022 року вона повернулася через угорський кордон, а вже за три години вивезла 2,33 млн євро готівкою. Гроші вона поклала на рахунок у словацькому Tatra Bank, пояснивши, що отримала їх від своєї підприємницької діяльності. Однак детективи НАБУ вважають, що ці гроші могли легалізувати з незаконних оборудок нардепа. У грудні 2022 року ВАКС ці гроші арештував.

У 2023 році Роксолана і Михайло Пиртки інвестували принаймні 240 тис. євро у словацький бізнес і купили будинок у Братиславі за 600 тис. євро. Та вже в березні 2024 року словацький суд наклав арешт на цей будинок. Прикметно, що під час купівлі власного будинку в Словаччині Пиртки вказали адресу в словацькому селі Вишній Казимир. Цей будинок належить словаку Станіславу Обіцькому, який є почесним консулом України у сусідньому містечку Вранов-над-Теплою.

Журналісти зʼясували, що Обіцький до 2018 року володів компанією MOGRA s.r.o., яка потім перейшла до Михайла Костюка – колишньому гендиректору «Укрзалізниці», який є співвласником патенту колійного кріплення, яке компанія братів Дубневичів свого часу продавала «Укрзалізниці» з націнкою. Після продажу компанії словак ще багато років був директором компанії, якою володів Костюк і його син.

Крім Словаччини, Роксолана Пиртко намагалася осісти в ОАЕ. В листопаді 2022 року вона за 1,2 млн євро купила квартиру у центрі Дубая, а також зареєструвала там маркетингову компанію. Зараз цю квартиру здають в оренду.

У 2024 році Роксолана Пиртко народила дитину в Буенос-Айресі, після чого подала документи на отримання громадянства Аргентини. У жовтні 2025 року Пиртко зверталась до суду з проханням дозволити скласти присягу на громадянство «якомога швидше протягом поточного року». Причиною назвала ескалацію воєнних дій в Україні та необхідність організувати переїзд до Аргентини матері Наталії Дубневич. Суд пішов назустріч і 20 листопада 2025 року вона склала присягу, ставши повноцінною громадянкою Аргентини. Її чоловік отримав громадянство на рік раніше в аналогічний спосіб.

Свати Дубневичів Сергій та Світлана Пиртки також можуть переїхати в Аргентину. За даними Nosis, люди з такими ж іменами і датами народження отримали в Буенос-Айресі податкові номери.

Сам Ярослав Дубневич переховується від правосуддя за кордоном, точно його місцеперебування наразі не відоме. Нардеп є фігурантом кримінального провадження про розкрадання 93 млн грн «Укрзалізниці» та справи про газову аферу на 2 млрд грн. Підозру він отримав у жовтні 2023 року, тоді ж виїхав з України, а НАБУ оголосило його в міжнародний розшук.

Втікаючи з України, Ярослав Дубневич не залишив жодного сліду, адже офіційно він не перетинав жоден пункт пропуску. Однак слідство встановило, що 8 жовтня 2023 року він показав свій паспорт під час перетину румуно-угорського кордону. Після того він ще кілька разів скористався застосунком «Дія» з IP-адрес у Нідерландах, Румунії, Польщі та Іспанії.

Слідство вважає, що отримані від газової оборудки гроші Дубневич вивів на офшорні рахунки, а згодом на власні кіпрські компанії. Потім ці фірми надавали позики для інших компаній Дубневичів, зокрема для фінансування будівництва ТРЦ «Спартак», який належить Роксолані Пиртко. Загалом у такий спосіб родина Дубневичів отримала від кіпрських офшорів позик та кредитів на суму понад 22 млн євро та 9 млн доларів.