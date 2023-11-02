54-річний Ярослав Дубневич 8 жовтня перетнув кордон Румунії та Угорщини

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) оголосив у міжнародний розшук народного депутата Ярослава Дубневича, якого звинувачують у розкраданні 93 млн грн «Укрзалізниці». Про це 2 листопада повідомив Центр протидії корупції. Прокурор зʼясував, що 8 жовтня він перетнув кордон між Румунією та Угорщину, втім даних про те, як він виїхав з України в системі немає.

Зазначається, що 2 листопала у ВАКС відбулось чергове засідання у справі про завдання 93 млн грн збитків «Укрзалізниці», обвинуваченим у якій є Ярослав Дубневич. На засіданні суду прокурор повідомив, що на запит українських правоохоронних органів в Європолі відповіли, що 8 жовтня 2023 року нардеп перетнув кордон Румунії з Угорщиною, подальше його місце перебування невідоме.

При цьому суд не з’ясував, яким чином Ярослав Дубневич перетнув український кордон, адже даних про це в українській системі немає. Через це прокурор подав клопотання про оголошення Ярослава Дубневича у міжнародний розшук. 2 листопада ВАКС це клопотання задовольнив.

«Це рішення дасть змогу в подальшому ініціювати зміну запобіжного заходу та стягнути 56 млн грн в дохід держави», – повідомляє ЦПК.

Натомість адвокати Ярослава Дубневича стверджують, що він перебуває на лікуванні, втім не кажуть, де саме. На одному із попередніх засідань у цій справі сам депутат через відеозвʼязок теж говорив, що нібито перебуває в лікарні в Україні, але повідомити своє точне місцезнаходження відмовився.

Нагадаємо, навесні 2023 року Апеляційна палата ВАКС скерувала на новий розгляд справу стосовно народного депутата ХІ скликання Ярослава Дубневича та його спільників, яких звинувачують у розкраданні 93 млн грн «Укрзалізниці».

Також Ярослав Дубневич є підозрюваним в іншому кримінальному провадженні – як організатор схеми розкрадання природного газу на суму понад 2 млрд грн. У цій справі детективи НАБУ повідомили йому заочну підозру та оголосили в розшук.