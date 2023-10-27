Ярослав Дубневич є обвинуваченим у двох кримінальних провадженнях

Вищий антикорупційний суд постановив здійснити привід у судове засідання народного депутата Ярослава Дубневича, обвинуваченого у незаконному заволодінні 93 млн грн «Укрзалізниці».

«26 жовтня 2023 року колегія суддів ВАКС після неявки до суду народного депутата, обвинуваченого у незаконному заволодінні 93 млн грн коштів ПАТ «Укрзалізниці», постановила здійснити до нього привід. Здійснення приводу доручено детективам НАБУ», – повідомила Спеціалізована антикорупційна прокуратура у п’ятницю, 27 жовтня.

Крім того, ВАКС зобов’язав нардепа сплатити понад 5 368 грн штрафу за неявку у судове засідання та невиконання обов’язку підкоритися законним вимогам суду. Ухвала суду набирає законної сили з моменту її постановлення та оскарженню не підлягає.

Наступне засідання у справі призначено на 2 листопада.

Навесні цього року Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду (ВАКС) скерувала на новий розгляд справу стосовно народного депутата ХІ скликання Ярослава Дубневича та його спільників, які обвинувачуються у розкраданні 93 млн грн «Укрзалізниці».

Також Ярослав Дубневич є підозрюваним в іншому кримінальному провадженні – як організатор схеми розкрадання природного газу на суму понад 2 млрд грн. У цій справі детективи НАБУ повідомили йому заочну підозру та оголосили в розшук.