Нардепа підозрюють в організації газової афери на 2 млрд грн

У вівторок, 17 жовтня, Національне антикорупційне бюро (НАБУ) оголосило у розшук чинного нардепа Ярослава Дубневича. Його підозрюють в організації газової афери на 2 млрд грн.

Раніше Ярославу Дубневичу повідомили про підозру як організатору схеми заволодіння природним газом на суму понад 2,1 млрд грн та легалізації незаконно отриманого прибутку. Йдеться про справу розкрадання газу на Новояворівській та Новороздольській ТЕЦ, яка тягнеться з 2018 року.

Як повідомляв ZAXID.NET, 10 жовтня нардеп не з’явився на виклик за повісткою та не відповідав на телефонні дзвінки від детективів. Протягом дня детективи НАБУ спільно з прокурором САП намагались встановити місцеперебування нардепа для вручення підозри, однак невдало. Тому йому оголосили заочну підозру відповідно до ст. 135 КПКУ.

Додамо, що востаннє власні фото у соцмережах Ярослав Дубневич публікував 1 жовтня – нардеп вшановував пам’ять жертв спаленого хутора Літомир на Самбірщині. Однак, попри ігнорування НАБУ, Дубневич є активним у соцмережах та востаннє залишав публічні коментарі 16 жовтня під дописом військового.

За версією слідства, впродовж 2013-2017 років Ярослав Дубневич організував заволодіння природним газом підконтрольними йому службовими особами Новояворівської та Новороздільської ТЕЦ на загальну суму понад 2,1 млрд грн.

Під його контролем підприємства-власники Новояворівської та Новороздольської ТЕЦ уклали низку угод про закупівлю в НАК «Нафтогаз України» природного газу для виробництва теплової енергії населенню. З метою здешевлення тепла для цієї категорії споживачів НАК постачав комерційним ТЕЦ газ за пільговими цінами, суттєво нижчими від ринкових.

Схема газової афери Ярослава Дубневича від НАБУ

Однак, як встановили детективи НАБУ, «пільговий» газ Новояворівська та Новороздільська ТЕЦ одержали незаконно, не плануючи використовувати його для виробництва тепла для населення. Натомість, як з’ясувало слідство, цей газ вони використали у власній господарській діяльності для виробництва електроенергії, яку надалі реалізували ДП «Енергоринок» за ринковою ціною.

Унаслідок цієї схеми прибутковість виробництва електроенергії Новояворівською та Новороздільською ТЕЦ у деякі періоди перевищувала 100% (проти 3-5%, закладених в тариф Національною комісією, що здійснює регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг на підставі поданих вказаними ТЕЦ документів та обгрунтувань). Таким чином, на переконання детективів НАБУ, ТЕЦ отримали незаконний дохід (надприбутки) у сумі понад 3,5 млрд грн.

Впродовж 2013-2018 років народний депутат організував легалізацію (відмивання) частини коштів на понад 450 млн грн шляхом переведення на рахунки підконтрольної ТОВ та компаній-нерезидентів, у тому числі зареєстрованих у Кіпрській Республіці та на Маршаллових Островах, їх змішування та маскування та врешті-решт повернення в Україну під виглядом іноземних інвестицій для фінансування нового бізнесу у Львівському регіоні.

Іншим п’яти учасникам цієї схеми про підозру повідомили у січні 2018 року (епізод щодо розкрадання газу на 1,4 млрд грн) та у серпні 2020 року (епізод щодо розкрадання газу на 729,8 млн грн). Ці справи розглядаються в судах. На майно «Новороздільська ТЕЦ» та «Новояворівська ТЕЦ» накладено арешт.