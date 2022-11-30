Антикорупційний суд підтримав аргументи прокурора

У середу, 30 листопада, апеляційна палата ВАКС задовольнила апеляційну скаргу прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури про скасування рішення суду першої інстанції від 23 серпня 2022 року, яким закрито справу про розкрадання газу на ТЕЦ братів Дубневичів. Про це повідомляє прес-служба САП.

Ідеться про заволодіння колишніми директором ТзОВ «Енергія – Новояворівськ», технічним директором ТзоВ «Енергія – Новий Розділ», фінансовим директором цих підприємств та радником директора ТзОВ «Енергія» понад 300 млн кубометрів природного газу НАК «Нафтогаз України», вартість якого сягає понад 1,4 млрд грн.



Суд погодився з доводами прокурора, скасував вказану ухвалу та скерував справу на новий судовий розгляд. Повний текст рішення суду оголосять 2 грудня 2022 року.

Як інформував ZAXID.NET, Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду взяла під варту колишнього директора компанії «Енергія-Новояворівськ» Олександра Олексюка та екс-фінансового директора «Енергії-Новий Розділ» Олега Павлишина. Їх обвинувачують у справі двох ТЕЦ, власниками яких є брати Ярослав та Богдан Дубневичі.

Обох підозрюваних взяли під варту з можливістю сплати застави у розмірі 744 тис. грн для кожного.

Нагадаємо, за версією НАБУ і САП, ексдиректор ТОВ «Енергія» Ігор Кучма, керівник ТОВ «Енергія-Новий Розділ» Ігор Артимко, його заступник Ігор Ільків, фінансовий директор «Енергія-Новий Розділ» Олег Павлишин та ексдиректор ТОВ НВП «Енергія-Новояворівськ» Олександр Олексюк протягом 2013-2015 років організували схему заволодіння природним газом, що належить НАК «Нафтогаз України», в особливо великих розмірах.

За даними слідства, Новояворівська та Новороздільська ТЕЦ (належить ТОВ «Енергія-Новий Розділ» і ТОВ НВП «Енергія-Новояворівськ», власниками яких є нардепи Дубневичі), придбавши в НАК «Нафтогаз України» за пільговою ціною природний газ нібито для виробництва теплової енергії для населення, що є обов'язковою умовою його використання, привласнили його для промислових потреб, зокрема, виробництва електричної енергії з подальшим її продажем ДП «Енергоринок».

Загалом, упродовж 2013-2015 років вказані особи заволоділи природним газом НАК «Нафтогаз України» в обсязі понад 308 млн кубічних метрів, що завдало матеріальної шкоди НАК «Нафтогаз України» на суму понад 1,4 млрд грн.