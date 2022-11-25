Компанії «Енергія-Новий Розділ» та «Енергія-Новояворівськ», власниками яких є брати Дубневичі, підозрюють у розкраданні газу на суму понад 1,4 млрд грн

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду взяла під варту колишнього директора компанії «Енергія-Новояворівськ» Олександра Олексюка та екс-фінансового директора «Енергії-Новий Розділ» Олега Павлишина. Їх обвинувачують у справі двох ТЕЦ, власниками яких є брати Ярослав та Богдан Дубневичі.

Обох підозрюваних взяли під варту з можливістю сплати застави у розмірі 744 тис. грн для кожного. Такі рішення АП ВАКС ухвалила ввечері 23 листопада, повідомляє «Слово і діло».

У разі сплати застави суд зобов’язав фігурантів прибувати за першим викликом, не відлучатися з місця проживання без дозволу, повідомляти про зміну місць проживання та роботи, утримуватися від спілкування з іншими обвинуваченими та здати на зберігання закордонні паспорти.

Як відомо, у вересні цього року ВАКС закрив справу про привласнення газу ТЕЦ Дубневичів через закінчення строків розслідування. САП це рішення оскаржила.

Нагадаємо, за версією НАБУ і САП, ексдиректор ТОВ «Енергія» Ігор Кучма, керівник ТОВ «Енергія-Новий Розділ» Ігор Артимко, його заступник Ігор Ільків, фінансовий директор «Енергія-Новий Розділ» Олег Павлишин та ексдиректор ТОВ НВП «Енергія-Новояворівськ» Олександр Олексюк протягом 2013-2015 років організували схему заволодіння природним газом, що належить НАК «Нафтогаз України», в особливо великих розмірах.

За даними слідства, Новояворівська та Новороздільська ТЕЦ (належить ТОВ «Енергія-Новий Розділ» і ТОВ НВП «Енергія-Новояворівськ», власниками яких є нардепи Дубневичі), придбавши в НАК «Нафтогаз України» за пільговою ціною природний газ нібито для виробництва теплової енергії для населення, що є обов'язковою умовою його використання, привласнили його для промислових потреб, зокрема, виробництва електричної енергії з подальшим її продажем ДП «Енергоринок».

Загалом, упродовж 2013-2015 років вказані особи заволоділи природним газом НАК «Нафтогаз України» в обсязі понад 308 млн кубічних метрів, що завдало матеріальної шкоди НАК «Нафтогаз України» на суму понад 1,4 млрд грн.