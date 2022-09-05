Новояворівська і Новороздільська ТЕЦ придбали природний газ за пільговою ціною і використали не за призначенням

Вищий антикорупційний суд закрив справу щодо привласнення газу вартістю понад 1,4 млрд грн НАК «Нафтогаз України» Новояворівською і Новороздільською ТЕЦ, кінцевими власниками яких є брати Дубневичі. Про це повідомляє видання «Слово і діло».

«На думку суду, у справі закінчився строк досудового розслідування ще 30 червня 2019 року, а обвинувальний акт скерували до суду лише 26 грудня 2019 року. Судді вважають, що строк поновився після закінчення ознайомлення зі справою сторін захисту та обвинувачення», – повідомляє видання.

Колегія суддів у складі головуючого судді Євгена Крука та суддів Інни Білоус та Олексія Кравчука, не вважає стороною кримінального провадження компанії-власниці Новояворівської та Новороздільської ТЕЦ («Енергія-Новий Розділ» і «Енергія-Новояворівськ»), попри відкрите провадження щодо них. Таким чином судді проігнорували рішення ВАКС від 17 жовтня 2019 року про встановлення представникам цих фірм строку до 17 грудня 2019 року.

«Клопотання захисників про закриття кримінального провадження в порядку п. 10 ч. 1 ст. 284 КПК України задовольнити. Об’єднане кримінальне провадження закрити у зв’язку із закінченням, після повідомлення особі про підозру, строку досудового розслідування», – зазначено в ухвалі Вищого антикорупційного суду, яка була прийнята ще 23 серпня, однак в реєстрі судових рішень була оприлюднена 2 вересня.

Журналіст-розслідувач Олег Новіков зазначив, що Спеціалізована антикорупційна прокуратура оскаржила це рішення.

Нагадаємо, розслідування справи велося за фактом організації схеми заволодіння природним газом, що належить НАК «Нафтогаз України», в особливо великих розмірах організованою злочинною групою протягом 2013-2015 років. Новояворівська та Новороздільська ТЕЦ, які належать ТОВ «Енергія-Новий Розділ» і ТОВ НВП «Енергія-Новояворівськ», власниками яких є брати Дубневичі, придбали в НАК «Нафтогаз України» природний газ за пільговою ціною у вигляді використання його нібито для виробництва теплової енергії для населення і використали його для промислових потреб, зокрема виробництва електричної енергії з подальшим її продажем ДП «Енергоринок». За вказаний термін посадові особи заволоділи природним газом НАК «Нафтогаз України» в обсязі 308,34 млн м3, що завдало матеріальної шкоди на понад 1,4 млрд грн. До закриття ця справа перебувала на стадії підготовчого засідання. Окрім цієї справи, НАБУ та САП завершили розслідування справи про розкрадання природного газу на суму понад 729,8 млн грн фірмами, що належать братам Дубневичам. Загальна сума розкрадань газу перевищує 2,1 млрд грн.