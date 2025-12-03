На ділянці є притоки річки Стрий

Державна служба геології та надр України, у середу, 3 грудня провела другий повторний аукціон з продажу 20-річного спецдозволу на користування Любинецькою площею (від глибини 4000 м) на Львівщині, за винятком ділянки перетину з Довголуцькою площею у Стрийському та Дрогобицькому р-нах Львівської обл. (газ природний, нафта, газ розчинений у нафті, конденсат). Про це повідомляє NADRA.INFO з посиланням на майданчик продажу UBIZ.ua.

Оскільки торги були повторними, стартова вартість лоту становила 48,3 млн грн – удвічі менше, ніж на першому аукціоні у жовтні (96,6 млн грн). Це вже була шоста спроба Держгеонадр продати спецдозвіл, адже попередні торги не відбулися через відсутність учасників.

Цього разу претендентів було троє. Початкові цінові пропозиції склали:

ТОВ «Системойлінженерінг» – 48,8 млн грн;

ТОВ «Нафтогазсенс» – 51,3 млн грн;

ТОВ «Газ-МДС» – 55 млн грн.

Оскільки «Газ-МДС» подало найвищу стартову ставку, компанія отримала право останнього кроку і під час торгів запропонувала 110 млн 11 грн – на 11 грн більше за конкурента. Таким чином, «Газ-МДС» стала переможцем.

Фінальні пропозиції учасників виглядають так:

«Нафтогазсенс» – 55,5 млн грн;

«Системойлінженерінг» – 110 млн грн;

«Газ-МДС» – 110 млн 11 грн (переможець).

Пропозиція переможця більш ніж удвічі перевищує стартову ціну аукціону та на 13,4 млн грн – початкову вартість перших торгів.

У разі, якщо «Газ-МДС» відмовиться від викупу спецдозволу, компанія втратить 100 млн грн гарантійного внеску, а право придбати лот перейде до наступного учасника. Гроші від продажу надійдуть до державного бюджету та поповнять Американсько-Український інвестиційний фонд відбудови.

Голова Держгеонадр Олег Гоцинець наголосив, що прозорі торги забезпечують чесну конкуренцію та формують справедливу ринкову ціну. За його словами, інвестори вбачають перспективи в українських надрах і готові вкладати кошти в розвиток енергетичного потенціалу держави.

За даними YouControl: