Любинецьку площу продали з шостої спроби за 110 млн грн
Площу купила компанія «Газ-МДС»
Державна служба геології та надр України, у середу, 3 грудня провела другий повторний аукціон з продажу 20-річного спецдозволу на користування Любинецькою площею (від глибини 4000 м) на Львівщині, за винятком ділянки перетину з Довголуцькою площею у Стрийському та Дрогобицькому р-нах Львівської обл. (газ природний, нафта, газ розчинений у нафті, конденсат). Про це повідомляє NADRA.INFO з посиланням на майданчик продажу UBIZ.ua.
Оскільки торги були повторними, стартова вартість лоту становила 48,3 млн грн – удвічі менше, ніж на першому аукціоні у жовтні (96,6 млн грн). Це вже була шоста спроба Держгеонадр продати спецдозвіл, адже попередні торги не відбулися через відсутність учасників.
Цього разу претендентів було троє. Початкові цінові пропозиції склали:
ТОВ «Системойлінженерінг» – 48,8 млн грн;
ТОВ «Нафтогазсенс» – 51,3 млн грн;
ТОВ «Газ-МДС» – 55 млн грн.
Оскільки «Газ-МДС» подало найвищу стартову ставку, компанія отримала право останнього кроку і під час торгів запропонувала 110 млн 11 грн – на 11 грн більше за конкурента. Таким чином, «Газ-МДС» стала переможцем.
Фінальні пропозиції учасників виглядають так:
«Нафтогазсенс» – 55,5 млн грн;
«Системойлінженерінг» – 110 млн грн;
«Газ-МДС» – 110 млн 11 грн (переможець).
Пропозиція переможця більш ніж удвічі перевищує стартову ціну аукціону та на 13,4 млн грн – початкову вартість перших торгів.
У разі, якщо «Газ-МДС» відмовиться від викупу спецдозволу, компанія втратить 100 млн грн гарантійного внеску, а право придбати лот перейде до наступного учасника. Гроші від продажу надійдуть до державного бюджету та поповнять Американсько-Український інвестиційний фонд відбудови.
Голова Держгеонадр Олег Гоцинець наголосив, що прозорі торги забезпечують чесну конкуренцію та формують справедливу ринкову ціну. За його словами, інвестори вбачають перспективи в українських надрах і готові вкладати кошти в розвиток енергетичного потенціалу держави.
За даними YouControl:
ТОВ «Нафтогазсенс» входить до групи СКМ Ріната Ахметова (через DTEK Oil&Gas Development B.V., Нідерланди);
ТОВ «Системойлінженерінг» належить Каріні та Анні Злочевським, донькам ексміністра Миколи Злочевського (через DILORETIO HOLDINGS LTD, Кіпр);
ТОВ «Газ-МДС» належить Тетяні та Олександру Гузенкам, чия група «Надра-Геоінвест» у 2023 році увійшла в топ-3 приватних газовидобувних компаній України. ЗМІ зазначали, що Тетяна Гузенко була дружиною Олександра Кацуби – колишнього заступника голови НАК «Нафтогаз України» (2012–2014).