Курорт «Пилипець» невдовзі може отримати нового власника

Агентство з розшуку та менеджменту корупційних активів (АРМА) виставило на продаж гірськолижний курорт Пилипець та великий масив землі на полонині Боржава на Закарпатті. Раніше ці об’єкти були конфісковані судом у компаній, пов’язаних з колишнім членом команди експрезидента Віктора Януковича, чинним депутатом Закарпатської обласної ради Владиславом Каськівим. За рекреаційні об’єкти та землю АРМА планує вторгувати щонайменше 347 млн грн.

Це не перша спроба держави продати націоналізовані землю та курорт, проведені у 2024-2025 рр. не аукціони були скасовані через відсутність учасників. Раніше АРМА планувало отримати від продажу 1,67 млрд грн, нині ж ціна впала до 347 млн грн.

Попит на компактні, камерні формати зростає. Тому в багатьох містах з'являються проєкти для тих, хто шукає більше приватності. Один із прикладів – клубний будинок Harry від РІЕЛ із невеликою кількістю квартир, тихою локацією та приватним садом. Такі об'єкти мають багато прихильників та високий інвестиційний потенціал – особливо серед молодих професіоналів і людей, що працюють дистанційно.

Активи, що їх продає агенція, на платформі «Prozzoro Продажі» розподілені на три окремі лоти.

Перший – це 245 земельних ділянок, що розташовані у Мукачівському районі (Воловецька громада, село Гукливий) та одна ділянка Хустському районі (Пилипецька громада, с.Пилипець) Закарпатської області. Як йдеться в описі лоту, на продаж є згода власників землі, компаній «Боржава Девелопмент», «Думка», «Боржава Інвест» та «Боржава Ленд». Стартова вартість – 176,59 млн грн. Торги заплановані на 2 грудня.

Перелічені вище компанії входять до орбіти впливу родини Владислава Каськіва – обвинуваченого у корупції екскерівника Держагентства з питань залучення інвестиції часів президентства Віктора Януковича та чинного депутата Закарпатської обласної ради (обрався від проросійської ОПЗЖ, нині позафракційний). Владислав Каськів лобіює створення на Закарпатті високогірного всесезонного спортивно-туристичного кластеру «Боржава» на майже 800 га. Його партнер, громадянин Австрії Гернот Ляйтнер є власником низки компаній, які володіють майже 500 ділянками загальною площею 450 га в районі Боржави, де заплановане будівництво кластеру.

Другий лот – гірськолижний курорт «Пилипець» з канатною дорогою і землею. Загалом це 208 ділянок у Хустському та Свалявському районах, також нижня та верхня станція гірськолижного витягу. На їхній продаж також є згода власника, фірм Каськіва і його партнерів «Таурус Ленд» і «Таурус Проперті».

Стартова вартість – 150,4 млн грн, аукціон також призначений на 2 грудня.

Третій лот – 41 земельна ділянка ТзОВ «Таурус Інвест», що розташовані у Мукачівському (Воловецька громада) та Хустському (Пилипецька громада) районах. Торги – 2 грудня, початкова ціна становить 20,9 млн грн.

Курорт на Пилипці та землю на полонині Боржава продають з аукціону, фото АРМА

Нагадаємо, у лютому 2025 року АРМА оголосила конкурс з відбору організаторів торгів для продажу цих арештованих земельних ділянок на Закарпатті. Тоді йшлося про 494 земельні ділянки, нижню станцію канатно-крісельної дороги та верхню станцію гірськолижного витягу.

Ділянки арештували ще у 2020 році у справі про легалізацію частини вкрадених 165 млн грн з державного бюджету, виділених за часів президентства Віктора Януковича на національний проєкт «Олімпійська надія-2022», яким тоді опікувався голова Держінвестпроєкту Владислав Каськів.

Коли почалися розслідування та суди, зокрема за справою Держінвестпроєкту, Каськів втік за кордон, але пізніше був екстрадований з Панами за запитом України в іншій карній справі. Фактично він уникнув відповідальності у справі про розкрадання, оскільки непритягнення до будь-якого криміналу було умовою його екстрадиції.

У липні 2024 року, Вищий антикорупційний суд затвердив угоду про визнання винуватості між Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою і шістьома обвинуваченими у справі про розкрадання з Держінвестпроєкту за часів Каськіва. Жоден з обвинувачених не був ув’язнений (найжорсткіше покарання – п’ять років умовно з іспитовим строком один рік), але держава повернула собі як гроші, так і землю, яку за них придбали. Що стосується самого Владислава Каськіва, то він, як вказано вище, не отримував підозри у цій справі.

У 2020-му плани створити курорт на Закарпатті реанімували з ініціативи Офісу президента. Як повідомляли медіа, тоді за спиною австрійського інвестора Гернота Kяйтнера, який презентував проєкт в президентській канцелярій, стояв Каськів.

Після початку повномасштабного вторгнення Каськів засвітився в історії журналістів Hromadske, коли місцеві жителі на Закарпатті почали скаржитися на погрози і віджим землі.

У 2025 році журналісти Bihus.Info повідомляли, що депутат часто веде перемовини з забудовниками та посадовцями щодо участі в проєкті курорту на Боржаві.