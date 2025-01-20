Йдеться загалом про приблизно 460 га, розташовані на полонині Боржава

Агентство з розшуку та менеджменту активів намагається продати 494 земельні ділянки під створення гірськолижного курорту на Боржаві. Після трьох невдалих спроб вартість лотів знизили на чверть. Ці ділянки перейшли в управління АРМА в межах кримінального провадження, пов’язаного з незаконною приватизацією курортних земель і виведенням грошей із держбюджету.

Йдеться загалом про приблизно 460 га, розташовані на полонині Боржава в межах Воловецької громади Мукачівського району й Пилипецької громади Хустського району Закарпатської області. Ці ділянки за кримінальною схемою коштом бюджету приватизував колишній голова Державного агентства з інвестицій та управління національними проектами Владислав Каськів. Зараз він – депутат Закарпатської обласної ради від партії Віктора Медведчука «Опозиційна платформа – За життя». Саме в межах цього кримінального провадження землі арештували.

Фактичним власником землі Боржави числиться австрієць Гернот Ляйтнер – власник фірми, що спеціалізується на проектуванні інфраструктурних і спортивно-розважальних об’єктів та консультуванні, з офісами у Зальцбургу, Пекіні, Санкт-Петербурзі й Алмати. Саме він був однимі з експертів, які у 2013 році брали участь у нараді у Львові щодо підготовки заявки на проведення в Україні зимових Олімпійських ігор 2022 року. Тоді йшлося про те, що зимова Олімпіада 2022 року має відбуватись Львові, Тисовці (Львівська область) та на Боржаві.

Він тісно співпрацює з Росією, зокрема, допомагав у підготовці до проведення зимових Олімпійських ігор в Сочі. Також він співпрацює з приватними і державними російськими підприємствами, наприклад, із «Російською залізницею». Саме в Росії австрієць заробляє левову частку своїх грошей, ішлося в розслідуванні проекту «Схеми», опублікованому у 2021 році.

Австрійська фірма Гернота Ляйтнера за часів екс-президента Віктора Януковича також була залучена до підготовки України до Олімпіади-2022. Проект зупинили, а заволодіння землями і виведення грошей в офшори з українського бюджету переросло у кримінальне провадження.

«Схеми» з’ясували, що Гернот Ляйтнер досі пов’язаний з Владиславом Каськівим і його родиною. Так, частина арештованих земель «Боржави» належить словацькій фірмі Олександра Каськіва, брата Владислава Каськіва, а бенефіціаром цієї фірми є австрієць Гернот Ляйтнер. Також у розслідуванні ідеться про те, що до проекту всесезонного спортивно-туристичного кластеру на Боржаві причетна родина Сергія і Юлії Льовочкіних, представників ОПЗЖ.

У травні 2024 року голова АРМА Олена Дума повідомила, що арештовані земельні ділянки за згодою власника продадуть, а гроші перерахують на спецрахунок ЗСУ. Перший аукціон оголосили у жовтні зі стартовою ціною 1,068 млрд, однак цей аукціон не відбувся. На наступний аукціон ці ділянки виставили трьома лотами. Однак у грудні аукціон також не відбувся.

Треті торги запланували на 20 січня за «голландською» методикою за чверть першої ціни. Сайт Українські новини у матеріалі «Гори проблем по захмарних цінах» повідомив, що земельні ділянки не можуть продати через політичні та юридичні проблеми. За оцінкою журналістів, на небажання покупців брати участь в аукціонах впливає низка факторів, серед яких призначення більшості ділянок – ведення особистого селянського господарства, що унеможливлює їх використання у бізнес цілях без зміни призначення; хаотичне розміщення цих ділянок, що ускладнює будівництво цілісного комплексу; проблеми з місцевим населенням, яке виступає проти будівництва курорту; кримінальні справи, в межах яких арештовані ці ділянки; відсутність містобудівної документації та інженерної інфраструктури, а також складний рельєф більшості ділянок.

Нагадаємо, що в курортному селі Пилипець Хустського району готуються до зведення нового гірськолижного комплексу. Жителі громади розповіли «Громадському», що до будівництва причетний депутат Закарпатської обласної ради від забороненої в Україні партії ОПЗЖ Владислав Каськів, який змушує селян поступатися землею.