Турецький інвестор планував збудувати на Боржаві 34 вітряки

Касаційний адміністративний суд Верховного Суду визнав незаконним будівництво вітряків на «смарагдовій» полонині Боржави. Відповідну постанову суд виніс 24 квітня. Про це повідомили активісти ГО «Врятуй Боржаву», які роками виступали проти забудови високогірʼя.

24 квітня Верховний Суд залишив чинним рішення Восьмого апеляційного адміністративного суду Львова від вересня 2020 року, що визнав протиправним і скасував дозвіл ДАБК на виконання будівельних робіт із будівництва вітрової електростанції 120 МВт на території Воловецької селищної ради. Суд також визнав протиправними дії ДАБК щодо незупинення розгляду заяви ТзОВ «Атлас Воловець Енерджи» про дозвіл на виконання будівельних робіт до завершення судових процесів. Ця постанова є остаточною й оскаржити її не можна.

Нагадаємо, турецька компанія ТОВ «Атлас Воловець Енерджи» у 2017 році розпочала збір усіх необхідних документів для будівництва вітрової електростанції загальною потужністю на найдовшій полонині Закарпаття – полонині Боржаві. Йшлося про облаштування 34 вітряків по 150 метрів заввишки разом із гірськими сполучними дорогами і підземними кабелями на десятки кілометрів уздовж Боржави. Будівництво ВЕС мало розпочатися в червні 2019 року.

Проти облаштування вітрової електростанції на полонині Боржава виступили місцеві активісти та екологи. Вони наголошують на можливих ерозіях ґрунту, небезпеці утворення зсувів, селів, зменшенні туристичної привабливості регіону та чисельності рідкісних видів рослин і тварин внаслідок реалізації проекту. Натомість інвестор стверджує, що вплив на природу буде мінімальним, інвестиція сприятиме розвитку туризму.