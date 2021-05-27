Олександр Каськів наразі перебуває в розшуку

Національне антикорупційне бюро України повідомило про підозру у відмиванні грошей брату колишнього голови Державного агентства з інвестицій та управління національними проектами Владислава Каськіва – Олександру. Про це повідомляється на сайті НАБУ.

За даними слідства, у 2012-2014 роках Державна інвестиційна компанія, яка перебувала у сфері управління Держінвестпроекту надала 259,2 млн грн позик двом фіктивним приватним компаніям, які залучались нібито для реалізації національних проектів «Якісна вода» та «Олімпійська надія-2022».

Гроші було виведено на Кіпр на рахунки компаній, бенефіціарним власником яких виявився рідний брат Каськіва.

Згодом ці кіпрські компанії придбали в Україні кілька фірм, які впродовж 2013-2015 років скупили у громадян України понад 700 земельних ділянок у Закарпатській та Волинській областях загальною площею близько 1000 га.

Зараз Владислав Каськів є депутатом Закарпатської обласної ради від ОПЗЖ, а де його брат – невідомо. Йому залишили повідомлення про підозру за ч.1 ст.255 (створення злочинної групи) та ч.3 ст.27 ч.4 ст.28 ч.3 ст.209 (відмивання грошей) за місцем реєстрації.

Слід додати, що самого Каськіва не судили за розкрадання коштів Держінвестпроекту, тому що Генеральна прокуратура екстрадувала його з Панами за іншим кримінальним провадженням (про розкрадання 7,45 млн грн під час оплати реклами). Умовою видачі Каськіва було те, що його не притягатимуть до кримінальної відповідальності за вчинення іншого злочину, скоєного до моменту екстрадиції.

Замість Каськіва судитимуть дев'ятьох осіб, переважно екс-чиновників Держінвестпроекту та ДП «Державна інвестиційна компанія». Також під суд пішов двоюрідний брат Каськіва Олександр Матковський. Рідний брат Каськіва Олександр перебуває в розшуку.

За версією слідства, всі ці люди причетні до розкрадання майже 260 млн грн, виділених у 2012 році з державного бюджету на нацпроекти «Якісна вода» і «Олімпійська надія-2022». Проекти не були реалізовані, а гроші зникли. Надалі ці гроші учасники корупційної схеми використовували на власні потреби.

Раніше журналісти також отримали доступ до листування Владислава Каськіва, а також особистих помічників та довірених осіб народних депутатів від ОПЗЖ Сергія та Юлії Льовочкіних. Електронні листи, які охоплюють період з 2014 по 2016 роки, з-поміж іншого, свідчать про те, що Юлія Льовочкіна була причетна до управління рахунками австрійської компанії Teleferic Holdings GMBH. Це одна з компаній, через яку, за версією офіційного слідства НАБУ, були виведені кошти з державного бюджету, призначені на реалізацію проекту «Олімпійська надія-2022».

Хто такий Владислав Каськів

Владислав Каськів – політичний діяч, активний учасник та один із лідерів Помаранчевої революції.

У 2004 році Владислав Каськів керував координаційним центром громадянської кампанії «ПОРА», яка брала активну участь у Помаранчевій революції. Пізніше «ПОРА» стала політичною партією. Каськів отримав пам'ятний знак «Видатному учаснику Помаранчевої революції» і близько року був позаштатним радником президента Віктора Ющенка.

На дострокових парламентських виборах 2007 року Каськів отримав мандат нардепа за списком блоку «Наша Україна – Народна самооборона». У 2009-2010 роках працював радником прем'єр-міністра України Юлії Тимошенко з питань іноземних інвестицій.

Каськів з 23 грудня 2010-го по 15 березня 2014 року був головою Державного агентства з інвестицій та управління національними проектами України.