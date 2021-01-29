Голова Офісу президента Андрій Єрмак веде перемовини з австрійським інвестором, який хоче у партнерстві з Україною збудувати великий гірськолижний курорт у Карпатах для проведення Зимових олімпійських ігор. Цього інвестора пов’язують з низкою українських політиків, а також із виведенням грошей із держбюджету України. Про це йдеться в журналістському розслідуванні програми «Схеми» від «Радіо Свобода».

Журналісти отримали доступ до листування екс-керівника Держінвестпроекту Владислава Каськіва, а також особистих помічників та довірених осіб народних депутатів від «Опозиційної платформи – За життя» Сергія та Юлії Льовочкіних в період з 2014 по 2016 роки. Ці листи свідчать, що Льовочкіна була причетна до управління рахунками австрійської компанії Teleferic Holdings GMBH. Це одна з компаній, через яку, за версією офіційного слідства НАБУ, були виведені кошти з державного бюджету, призначені на реалізацію проекту «Олімпійська надія», коли Держінвестпроектом керував Каськів.

Листування вказує на те, що Льовочкіна погоджувала трансфер коштів з компанії Teleferic через латвійський банк на рахунки її дочірніх українських фірм, які витрачали їх на скупку земель на полонині Боржава у Закарпатській області – якраз у тій місцині, на якій планувалась реалізація проекту «Олімпійська надія». Наразі ці землі арештовані в рамках кримінальної справи НАБУ за фактом розкрадання бюджетних коштів Держінвестпроекту. Це розслідування триває.

Офіс президента Володимира Зеленського відновив цей проект, і Єрмак у липні 2020 року прозвітував про успішні перемовини з австрійським інвестором Гернотом Ляйтнером, який презентував на Банковій проект гірськолижного курорту в Боржаві.

Саме на цього австрійця була оформлена компанія Teleferic, включно з періодом, коли рахунками компанії управляли з офісу Льовочкіної, йдеться в розслідуванні «Схем» у співпраці зі словацьким Центром журналістських розслідувань імені Яна Куцяка.

Наразі компанія Teleferic більше не є власником компаній, що скупили землю на Закарпатті. Замість неї у структуру власності цих фірм ввели словацьку фірму Carpathian Mountain Resort. Вона теж формально оформлена на австрійця Ляйтнера, з яким голова офісу президента Єрмак зустрічався на Банковій.

В офісі президента в коментарі журналістам-розслідувачам заявили: «Наразі йдеться саме про залучення інвестицій, а не про проект державно-приватного партнерства. Весь переговорний процес українська сторона веде виключно із представником австрійської компаніїї Austrian Teleferic Holdings. Щодо інших питань, в Офісі президента наразі відсутня запитувана інформація».

Нагадаємо, за президентства Віктора Януковича Україна мала намір боротися за право проведення Зимових олімпійських ігор-2022. Проте через події, які почалися після втечі Януковича і російської агресії, Україна відмовилась від цієї ідеї.