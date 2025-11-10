На Закарпатті планують побудувати поле для гольфу

Закарпатська компанія «Боржава-Видова» оголосила про намір побудувати поле для гольфу поблизу села Гукливий у Мукачівському районі. Його площа становитиме понад 100 га разом із допоміжними об’єктами. Компанія входить до групи родини Владислава Каськіва – обвинуваченого у корупції екскерівника Держагентства з питань залучення інвестиції часів президентства Віктора Януковича та чинного депутата Закарпатської обласної ради.

Село Гукливий розташоване в долині між полониною Боржава та Бескидським хребтом. Як йдеться в оголошені про планову діяльність, облаштувати поле для гольфу хочуть поблизу села на 87,2 га, також передбачені три під’їзні шляхи площею 2,4 га, 2,53 га та 9 га. Тож спортивний об’єкт матиме понад 100 га загальної площі «на вільній від забудови та лісу території».

«Облаштування гольф-поля передбачає створення необхідного ландшафту (відповідного рельєфу території) для розташування 9-18 лунок, для чого буде проводитись переміщення ґрунту, вирівнювання поверхні землі або насип пагорбів з влаштуванням дренажу та систем поливу газону, посів трав газону та догляд за ним, влаштування під’їзних доріжок», – йдеться в тексті повідомлення.

Компанія-ініціатор будівництва, ТзОВ «Боржава-Видова» стверджує, що облаштування поля для гольфу матиме позитивний вплив на тамтешню громаду.

«Вагомий соціально-економічний вплив […] матиме довготривалу перспективу та покращить умови проживання, оздоровлення та реабілітації не тільки мешканців зазначеного населеного пункту, а і туристів та сприятиме створенню нових робочих місць і підвищенню туристичного потенціалу регіону», – наголошено в тексті компанії.

Згідно з даними платформи YouControl, ТзОВ «Боржава-Видова» було зареєстроване у Воловці 2020 року. Його статутний капітал становить 30 тис. грн. Засновником компанії є ТзОВ «Полонина Боржави», бенефіціаром – житель Золочівського району Львівщини Василь Яців. Він є директором та власником ще 12 компаній, зареєстрованих у Воловці за тією ж адресою, що й «Боржава-Видова». Також Василь Яців є керівником благодійного фонду «Боржавська надія», що прописаний у Пилипці на Хустщині.

Раніше більшість компаній, що належать Яціву, були записані на киянина Ровшана Гусейнова, проте він вийшов зі складу усіх фірм одночасно у листопаді 2024 року. За даними журналістів Hromadske, Гусейнов є родичем депутата Закарпатської обласної ради (обирався від ОПЗЖ, нині позафракційний), колишнього народного депутата VI скликання Владислава Каськіва. Він батько Ренати Гусейнової, яка була помічницею Каськіва в парламенті, коли той був народним депутатом, а тепер – його цивільна дружина, з якою депутат має спільного сина.

Засновником фонду «Боржавська надія», яким керує Віктор Яців, є ТзОВ «Карпатіан Маунтаін Резортс «Боржава». Воно належить австрійцеві Герноту Ляйтнеру – бізнесовому партнерові Владислава Каськіва.

Нагадаємо, Владислав Каськів лобіює створення на Закарпатті високогірного всесезонного спортивно-туристичного кластеру «Боржава» на майже 800 га. Його партнер Ляйтнер є власником низки компаній, які володіють майже 500 ділянками загальною площею 450 га в районі Боржави, де заплановане будівництво кластеру.

У 2010-2014 рр. Каськів як голова Держагентства з питань залучення інвестиції брався за будівництво курорту на Закарпатті. Тоді йшлося про національний проект «Олімпійська надія», який не був реалізований. Посадовець та його оточення тоді вивели з Держінвестпроекту 260 млн грн на свої фірми. Коли почалися розслідування та суди, Каськів втік, але пізніше був екстрадований з Панами. Фактично він уникнув карної відповідальності у цій справі, оскільки непритягнення було умовою його екстрадиції.

У 2020-му плани створити курорт на Закарпатті реанімували з ініціативи Офісу президента. Як повідомляли медіа, тоді за спиною австрійського інвестора Гернота Kяйтнера, який презентував проєкт в президентській канцелярій, стояв Каськів.

Після початку повномасштабного вторгнення Каськів засвітився в історії журналістів Hromadske, коли місцеві жителі на Закарпатті почали скаржитися на погрози і віджим землі.

У 2025 році журналісти Bihus.Info повідомляли, що депутат часто веде перемовини з забудовниками та посадовцями щодо участі в проєкті курорту на Боржаві.