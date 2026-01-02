Франція передасть двом областям України 400 автобусів
Вживаний транспорт уже почали перевозити в Україну
Французький регіон Іль-де-Франс передасть Україні 400 вживаних автобусів. Транспорт для екстреної евакуації отримають Київська та Чернігівська області. Перші автобуси вже почали надходити в Україну.
За даними Le Fiagro, йдеться про 260 дизельних автобусів для Київської області та 140 для Чернігівської.
«Потреба, висловлена українськими містами, відповідає простим незчленованим автобусам, оскільки їх слід використовувати не для звичайного міського транспорту, а для екстрених евакуаційних служб, для сіл, шкіл, лікарень та будинків для людей похилого віку», – йдеться в повідомленні IDFM, регіонального органу влади, що займається організацією громадського транспорту в Іль-де-Франсі.
За даними Nakolei.pl, перша партія автобусів вже почала надходити в Україну через Німеччину та Польщу. Автобуси доставляють залізницею на спеціальних платформах. За перевезення відповідає компанія UZ Cargo Poland, дочірня компанія «Укрзалізниці». Витрати на логістику і транспортування взяли на себе обласні адміністрації.
Додамо, що французький регіон Іль-де-Франс від початку повномасштабного вторгнення виділив Україні понад 2,5 млн євро допомоги, з яких понад 1 млн євро – екстрена гуманітарна допомога. Йдеться про закупівлю генераторів, систем опалення, надання психологічної підтримки в школах, мобілізацію регіонального обладнання та надання дев'яти напівпричепів зі шкільними меблями.