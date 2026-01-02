Більшість автобусів отримає Київська область

Французький регіон Іль-де-Франс передасть Україні 400 вживаних автобусів. Транспорт для екстреної евакуації отримають Київська та Чернігівська області. Перші автобуси вже почали надходити в Україну.

За даними Le Fiagro, йдеться про 260 дизельних автобусів для Київської області та 140 для Чернігівської.

«Потреба, висловлена ​​українськими містами, відповідає простим незчленованим автобусам, оскільки їх слід використовувати не для звичайного міського транспорту, а для екстрених евакуаційних служб, для сіл, шкіл, лікарень та будинків для людей похилого віку», – йдеться в повідомленні IDFM, регіонального органу влади, що займається організацією громадського транспорту в Іль-де-Франсі.

За даними Nakolei.pl, перша партія автобусів вже почала надходити в Україну через Німеччину та Польщу. Автобуси доставляють залізницею на спеціальних платформах. За перевезення відповідає компанія UZ Cargo Poland, дочірня компанія «Укрзалізниці». Витрати на логістику і транспортування взяли на себе обласні адміністрації.

Додамо, що французький регіон Іль-де-Франс від початку повномасштабного вторгнення виділив Україні понад 2,5 млн євро допомоги, з яких понад 1 млн євро – екстрена гуманітарна допомога. Йдеться про закупівлю генераторів, систем опалення, надання психологічної підтримки в школах, мобілізацію регіонального обладнання та надання дев'яти напівпричепів зі шкільними меблями.