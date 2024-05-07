15 отриманих з Данії вживаних автобусів марки Irisbus простоюють у Львові

Після початку повномасштабної війни Львів отримав від різних європейських міст у вигляді гуманітарної допомоги 59 автобусів. Більшість з них передали військовим частинам та містам, наближеним до лінії фронту. Ще 15 автобусів залишилися у Львові: їх планують використовувати на міських автобусних маршрутах, однак це наразі не дозволяє законодавство. Тому транспорт простоює вже понад півроку.

Як розповів ZAXID.NET директор департаменту міської мобільності та вуличної інфраструктури Олег Забарило, ці 15 вживаних автобусів марки Irisbus місто отримало від данського міста Орхус. Їх планують передати на баланс комунального АТП-1 та використовувати на міських маршрутах.

«Зараз законодавство обмежує використання автобусів, отриманих як гуманітарна допомога, з комерційною метою. Така проблема є у всіх містах України. Ми комунікуємо з міністерством інфраструктури. Колеги з міністерства готують зміни до законодавства, які дадуть можливість використовувати ці автобуси на міських маршрутах», – розповів Олег Забарило. З його слів, автобуси простоюють понад півроку.

ZAXID.NET звернувся по коментар з приводу змін до законодавства у міністерство громад, територій та інфраструктури, проте на момент публікації відповіді поки що не отримав.

Нагадаємо, данський Орхус передав Львову перші п’ять автобусів навесні 2023 року.