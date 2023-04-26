У Львові планують побудувати 8 нових трамвайних та 9 нових тролейбусних ліній

Департамент міської мобільності та вуличної інфраструктури презентував План розвитку міської електромобільності, який мають реалізувати до 2035 року. План передбачає добудову трамвайної та тролейбусної мережі, розвиток електротранспорту та створення транспортних хабів. План розвитку електромобільності Львова презентували в середу, 26 квітня, під час Всеукраїнського форуму міської мобільності.

Як повідомив директор департаменту міської мобільності та вуличної інфраструктури Олег Забарило, місто планує зробити 100% міського електротранспорту енергоефективним, а також добудувати 17 трамвайних і тролейбусних ліній, зокрема:

Нові трамвайні лінії:

відновлення трамвайної лінії на вул. Коперника (від вул. Сахарова до вул. Бандери);

будівництво трамвайної лінії на вул. Миколайчука;

відновлення трамвайної лінії на вул. Липинського до автовокзалу «Північний»;

будівництво трамвайної лінії по вул. Личаківській (до вул. Голинського);

будівництво трамвайної лінії по вул. Пасічній (до вул. Медової Печери);

будівництво трамвайної лінії на вул. Замарстинівській (до вул. Варшавської);

будівництво трамвайної лінії на вул. Лінкольна;

будівництво трамвайної лінії на вул. Княгині Ольги (до вул. Трускавецької)

Нові тролейбусні лінії:

з’єднання трьох напрямків тролейбусної мережі в центрі міста: тролейбусна лінія від вул. Гнатюка до вул. Шота Руставелі;

будівництво тролейбусної лінії на вул. Виговського (від вул. Патона до вул. Городоцької;

будівництво тролейбусної лінії на вул. Володимира Великого (від вул. Стрийської до вул. Тролейбусної);

реконструкція та будівництво тролейбусної лінії на просп. Червоної Калини (від просп. Івана Павла ІІ до вул. Вернадського);

будівництво тролейбусної лінії на вул. Стрийській (від автовокзалу до ТРЦ King Cross Leopolis);

будівництво тролейбусної лінії на вул. Грінченка та вул. Хмельницького до Галицького перехрестя;

будівництво тролейбусної лінії Левандівка – Рясне-2;

будівництво тролейбусної лінії на вул. Вашингтона, вул. Пасічній (від вул. Зеленої до вул. Медової Печери);

будівництво тролейбусної лінії на вул. Пасічній (від вул. Зеленої до вул. Вашингтона).

Також місто розглядає будівництво ліній міської електрички і першою пріоритетною ділянкою є лінія від мікрорайону Рясне-2 до станції «Підзамче».

План передбачає, що в центральній частині міста для підвезення товарів, поштових відправлень та надання інших послуг використовуватимуть електричні велосипеди та електричні автомобільні фургони. Службові машини, зокрема, міських аварійних служб також планують перевести на електроенергію.

Концепцію електромобільності для Львова розробляли спільно з Німецьким товариством міжнародного співробітництва GIZ. Документ ще мають затвердити депутати Львівської міськради.