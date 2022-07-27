Уже п'ять місяців українці виборюють свою свободу у війні з Росією. За цей час ми зрозуміли, що утримування на плаву економіки України – ще один наш фронт. У кожного з нас побільшало справ – робота, волонтерство, збірки, доставка, плетіння сіток, час від часу – коротке перезавантаження, аби мати змогу і сили рухатися далі, щоб разом вирулити до перемоги.

ZAXID.NET вирішив протестувати різні способи пересування містом у наших щоденних справах для наближення перемоги, щоб знайти найбільш оптимальний або їх комбінацію. Ми обрали кілька маршрутів різної протяжності і дізналися, як швидко і комфортно потрапити з пункту А в пункт Б і витратити при цьому розумну суму грошей. У цьому нам допомогла компанія Bolt, яка продовжує підтримувати українців і розпочала кампанію «Разом вирулимо!».

З пересадками

Перший маршрут – з початку вулиці Шевченка до вулиці Пекарської, де нам потрібно забрати невелику передачу і дізнатись деталі проведення тренінгу з домедичної допомоги в одній із львівських комунальних установ. Далі попрямуємо в гіпермаркет на вулиці Джорджа Вашингтона, аби доповнити посилку.

Частина вулиці Шевченка нещодавно відремонтована, тут є велодоріжка, що веде до Оперного театру, тож легко скористатися електросамокатом Bolt. Це однозначно буде найоптимальніший вид транспорту для руху в центр, коли вільні руки, оскільки до зупинки потрібного громадського транспорту – не близько. До того ж, на обраному маршруті часто бувають затори одразу в кількох місцях – на Городоцькій, Підвальній або на площі Митній, а ми не маємо зайвого часу на споглядання міста з вікна автобуса. Окрім того, на електросамокаті можна поїхати навколо парку Івана Франка і рушити далі вулицею Стефаника, де небагато людей і машин, що робить поїздку комфортнішою. Пересуватися самокатами найзручніше там, де обладнані велодоріжки або не надто інтенсивний трафік.

Для тих, хто поспішає або має із собою об'ємний пакунок, найкраще – викликати автомобіль Bolt, що коштуватиме приблизно удвічі дорожче, але ви зможете подолати шлях удвічі швидше.

Із вулиці Шевченка на Пекарську

Отже, дорога з вулиці Шевченка на вулицю Пекарську:

електросамокатом – 24 хвилини і 39 грн;

і пішки – 40-45 хвилин;

автобусом – 32 хвилини (+час на зупинку і з неї) і 15 грн;

автомобіль Bolt – 10-12 хвилин і 75 грн.

Із вулиці Пекарської нам потрібно потрапити у гіпермаркет на вулиці Джорджа Вашингтона, а дорогою – зайти на вулицю Погулянка до знайомого волонтера, із яким далі вирушимо удвох. На Пекарській є нові велодоріжки, тож проблем не буде – беремо самокат Bolt і ми на місці менше, ніж за 10 хвилин. Пішки це займе приблизно 25 хвилин.

Велодоріжка на Пекарській (фото ЛМР)

Аби потрапити з вулиці Погулянка на вулицю Джорджа Вашингтона, самокат буде найоптимальнішим транспортом, адже дорога пролягає через парк Погулянка, де є широка асфальтована дорога. У парку швидкість електросамокатів обмежена – тут гуляють люди, їздять велосипедисти, хтось займається спортом. Їхати самокатом через парк – це також задоволення. Якщо заплановано багато інших справ на день, то поїздка на самокаті зекономить час і буде своєрідним релаксом поміж природи.

Варіант із громадським транспортом є найменш оптимальним, aдже зупинка громадського транспорту в потрібному напрямку розташована досить далеко від вулиці Погулянка. Повернутися із гіпермаркету з покупками на вулицю Погулянка однозначно краще на автомобілі Bolt.

Із Джорджа Вашингтона на Погулянку

Отже, дорога з вулиці Погулянка на вулицю Джорджа Вашинґтона:

електросамокатом – 12 хвилин і 31 грн;

і пішки – 35-40 хвилин ;

; громадським транспортом – 20 хвилин + 20 хвилин пішки, 15 грн ;

пішки, ; автомобіль Bolt – 10-12 хвилин і 75 грн.

Якщо скомбінувати прогулянку і електросамокат або самокат+самокат, дорога із Пекарської до вулиці Джорджа Вашнгтона займе усього 25-35 хвилин.

Навпростець

Ще один маршрут, що ми протестували разом із сервісами Bolt, на перший погляд досить короткий і простий – від Оперного театру на проспект Чорновола, 101, де маємо забрати замовлені медикаменти для нашої посилки. Це пряма дорога і жодних труднощів виникнути на цьому шляху не мало би. Але є питання комфорту.

Проспектом Чорновола їздить багато автобусів, тролейбус. Але якщо хочеться більше повітря і простору, то краще вибрати електросамокат Bolt – тут є велодоріжки, що значно спрощує добирання. Єдиний нюанс – біля готелю «Львів» доведеться фігурно маневрувати поміж машин і скупченнями людей на зупинках, тому тут треба бути максимально уважними. Найшвидшe подолати задану відстань можна на автомобілі Bolt – це варіант для термінових справ і для тих, хто вирішує питання і відвідує онлайн-наради на ходу.

Від Оперного до Чорновола, 101

Отже, дорога від Оперного театру на проспект Чорновола, 101:

електросамокатом – 15 хвилин і 27 грн ;

і ; пішки – 30-35 хвилин ;

; громадським транспортом – 20 хвилин і 15 грн ;

і ; автомобіль Bolt – 7-8 хвилин і 75 грн.

Електросамокатами зручно пересуватися там, де є велодоріжки або покриття в хорошому стані, де небагато людей і машин. Електросамокат Bolt – це про гнучкість і задоволення, про насичений день, що потребує мобільності. Завдяки самокату легше потрапити додому до комендантської години. Електросамокат зручно поєднувати із пішими прогулянками на короткі відстані, його можна лишити майже будь-де – визначених для паркування місць є багато.

У випадку термінових справ і довгих відстаней найкраще викликати автомобіль Bolt, що забере вас просто з-під дверей і привезе у найзручнішу точку. І, звісно, автомобіль Bolt – найбільш вдалий варіант, коли вам треба перевезти пакунки або дістатися у потрібне місце під час поганої погоди.

Тож обирайте найзручніший для себе вид транспорту і разом вирулимо!