Пандемія COVID-19 триває: нова хвиля коронавірусу набирає обертів в Україні. Починаючи з 30 жовтня, Львів перейшов до «червоної зони» карантину, тож епідеміологічна ситуація в місті залишається напруженою. МОЗ радить максимально мінімізувати контакти з іншими людьми. Своєю чергою компанія Bolt ретельно дбає про безпеку користувачів і продовжує запуск Bolt Food в українських містах. Ця послуга дозволяє не відмовлятися від смачної їжі під час карантину та замовляти страви з ресторанів-партнерів додому.

Доставка їжі здійснюється безконтактним способом. При оформленні замовлення потрібно вказати конкретне місце, де необхідно залишити пакунок зі стравами. Мінімальна вартість замовлення становить 100 грн. Оплатити його можна банківською карткою. В період запуску послуга Bolt Food буде безкоштовною: користувач оплачує лише вартість замовлених страв.

Щоб скористатися сервісом, треба завантажити додаток Bolt Food для смартфона. Якщо в телефоні користувача вже встановлений додаток Bolt, то збережені адреси будуть перенесені з нього автоматично.

Наразі з Bolt Food співпрацює із понад сотнею закладів харчування, серед яких KFC, Celentano, Lviv Croissants, Цукор тощо. Їхній перелік постійно розширюється, адже щодня до сервісу підключаються нові ресторани. В додатку Bolt Food діє знижка 30% на всі замовлення страв із закладів-партнерів.

«Під час карантину неможливо обійтися без онлайн-сервісів. На ринку доставки їжі послуга Bolt Food стає дедалі затребуванішою ― жителі Києва, Харкова та Дніпра вже оцінили її численні переваги. Саме тому ми продовжуємо експансію сервісу і запускаємо його у Львові. Це прогресивне місто, яке активно підтримує інновації», ― коментує регіональний менеджер Bolt Food в Україні Валерія Бабич.

Сервіс Bolt Food було запущено в Києві торік. Зовсім недавно він з'явився в Харкові та Дніпрі. Львів став четвертим українським містом, де стала доступною ця послуга.

Інформація про компанію Bolt

Bolt ― це мультидодаток, головна мета якого зробити пересування містом більш доступним, безпечним і екологічним. Послугами компанії Bolt користуються 75 мільйонів осіб у 45 країнах Європи й Африки. За допомогою мультидодатка надається ціла низка послуг, таких як виклик автомобілів, каршерінґ, прокат електросамокатів і електровелосипедів, а також доставка їжі та продуктів. На даний момент із компанією співпрацюють 2,5 млн водіїв і 100 тис. кур’єрів по всьому світу. Всі поїздки Bolt в Європі є вуглецево нейтральними: компанія прагне зменшити свій екологічний слід згідно зі стратегією «Green Plan».

В Україні послуги Bolt доступні у Києві, Львові, Харкові, Дніпрі, Запоріжжі, Полтаві, Кривому Розі, Чернігові, Сумах, Білій Церкві, Вінниці, Хмельницькому, Житомирі, Кропивницькому, Черкасах, Чернівцях, Кременчуці, Луцьку, Рівному, Тернополі, а також в Ужгороді, Івано-Франківську й Одесі .