Президент підписав закон №8172, який визнає електросамокати та інший легкий електротранспорт транспортними засобами. Також закон ввів визначення для різних видів автомобільного транспорту, що працює на альтернативному паливі. Окремо Верховна Рада ще має внести зміни до низки законів, аби за порушників ПДР на самокатах і моноколесах можна було притягнути до відповідальності.

За законом, легкі електричні транспортні засоби розділили на дві категорії:

ті, що мають одне колесо або більше, електродвигун потужністю до 1000 Вт, і розвивають максимальну швидкість до 25 км/год. Їх визначають як «легкий персональний електричний транспортний засіб» (під цю категорію підпадають усі прокатні самокати);

ті, що можуть їхати зі швидкістю 10-50 км/год і мають два колеса або більше. Це визначається як «низькошвидкісний легкий електричний транспортний засіб».

У пояснювальній записці до закону вказано, що законопроект розроблений з метою реалізації окремих положень угоди про асоціацію між Україною та ЄС, зокрема, що стосується розгортання інфраструктури для альтернативних видів транспорту та просування чистих та енергоефективних транспортних засобів автотранспорту.

«Закон покликаний стимулювати використання транспортних засобів, оснащених електричними двигунами», – йдеться в пояснювальній записці.

Також закон дає визначення поняттям автомобілів на альтернативному паливі, зарядним станціям, електробусам, легкому персональному транспорту тощо. Тепер забудовники при будівництві ЖК мають проектувати 50% паркомісць під електрокари, а також забезпечувати парковки місцями для зарядки.

Згодом Верховна Рада ще має внести зміни до низки законів, аби за порушення Правил дорожнього руху на легкому електричному транспорті можна було притягнути до адміністративної відповідальності.

Зазначимо, що в Україні досі немає єдиних фіксованих правил, що стосуються користувачів самокатів. Через це досить часто порушників складно притягнути до відповідальності. Деякі міста, після консультацій із компаніями, що надають послуги прокату самокатів, розробили власні правила користування самокатами. Переважно вони дублюють правила для велосипедистів.