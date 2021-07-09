Депутати Львівської міської ради підтримали ухвалу, яка обмежує користування електросамокатами у Львові. За відповідну ухвалу у четвер, 8 липня, проголосували 39 депутатів. Однак ухвала є рекомендаційною й не передбачає штрафів за порушення. ZAXID.NET пояснює, чому ці правила насправді не працюватимуть.

Спроба встановити правила

За останній рік у Львові запрацювали чотири сервіси прокату електросамокатів. Самокати на вулицях Львова вже кілька разів ставали учасниками аварій, а львів’яни неодноразово скаржилися, що вони заважають руху і на тротуарах, і на велодоріжках, і на дорозі. Однак притягнути до відповідальності порушників фактично не можливо, адже в Україні відсутнє законодавство, яке регулює використання самокатів, а за порушення ними правил дорожнього руху. Спробу встановити правила, які були б прийнятні і для міста, і для операторів прокату, зробила міська рада, яка створила відповідну робочу групу. За її результатами місто планувало підписати меморандум із операторами із загальноприйнятими правилами для користувачів самокатів.

Однак депутат від фракції «Європейська солідарність» Володимир Лесик виніс на розгляд сесії ухвалу, яка вносить зміни у Правила благоустрою Львова й стосується не там самих самокатів чи операторів прокату, як користувачів цього транспорту.

Автор ухвали визначив поняття легкого персонального транспорту (ЛПТ), до якого віднесли самокати, скутери, cігвеї, гіроборди, гіроскутери та моноколеса й встановили для користувачів правила, які частково дублюють запропоновані операторами прокату правила:

користуватися ЛПТ можуть тільки старші за 14 років особи, або діти з 7 до 14 років у супроводі батьків виключно на тротуарах, пішохідних доріжках, у парках, скверах, за умови дотримання швидкісного режиму;

ЛПТ має бути обладнаний звуковим сигналом та світлоповертачами: спереду – білого кольору, позаду – червоного, а у темну пору доби – фарою;

рух велодоріжками та житловою зоною дозволений зі швидкістю 20 км/год.;

рух тротуарами та парками, за відсутності велодоріжки, дозволений зі швидкістю 10 км/год.;

Водночас користувачам електросамокатів забороняється:

керувати технічно несправним транспортом, або з вимкненою фарою в темну пору доби;

рухатися дорогами для автомобілів та трамвайними коліями;

рухатися велосипедними та пішохідними доріжками з одностороннім рухом у протилежному напрямку;

перевозити пасажирів;

керувати електросамокатом у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння або під впливом лікарських препаратів;

під час руху триматися за інший транспортний засіб;

під час руху користуватися телефонами.

паркуватися на пішохідних переходах, пандусах, зупинках громадського транспорту, на велодоріжках і вузьких тротуарах, а також перед входом/виходом до приміщень.

Відповідальності немає

В ухвалі, яку затвердили депутати, не вказано, якою має бути відповідальність для порушників. Сам Володимир Лесик під час засідання сесії ухвалу назвав рекомендаційною й послався на адміністративні штрафи, які передбачені у Правилах благоустрою. Однак у самій ухвалі пункт про штрафи відсутній.

«Ця ухвала не регулює правила дорожнього руху. Дійсно, це не наша компетенція. Ми регулюємо як використовувати нашу вуличну дорожню мережу, що є невід’ємною частиною благоустрою нашого міста», – сказав Володимир Лесик.

Голова транспортної комісії Ігор Зінкевич пояснив, що ухвала є рекомендацією для використання міського благоустрою легким персональним транспортом, оскільки місто очікує змін до законодавства, щоби такий транспорт внесли в Правила дорожнього руху.

«Ми постаралися врегулювати питання, де саме можна використовувати цей транспорт. Загалом не йдеться про юридичну сторону, це для нас прийняте рішення, де б саме ми хотіли бачити електросамокати та з якою швидкістю їх би мали використовувати», – сказав Ігор Зінкевич.

Керівниця юридичного департаменту Гелена Пайонкевич пояснила, що в правилах дорожнього руху досі не визначений статус кермувальників самокатів, тому цю ухвалу вона вважає передчасною.

Сервісів прокату не почули

Під час пленарного засідання керівник управління транспорту Орест Олеськів сказав, що у Львові працює робоча група, яка напрацьовує правила користування ЛПТ, до якої входять міські депутати, представники компаній, які надають прокатні послуги та іноземні експерти. За його словами, цю ухвали необхідно погодити насамперед із прокатними сервісами.

Представник компанії Kiwi, що надає послуги прокату електросамокатів у Львові, Володимир Лиховід пояснив ZAXID.NET, що автор ухвали консультувався з прокатними сервісами щодо обмеження швидкості, однак ці рекомендації врешті-решт не врахували.

«По-перше, ця ухвала стосується користувачів електросамокатів, а не операторів. Тобто швидкісного і вікового режиму мають дотримуватись ті, хто користується самокатами. Ми рекомендували встановити обмеження швидкості на рівні 25 км/год. на велодоріжках, де рухатися безпечно, 20 км/год. – у пішохідній зоні з невеликим скупченням людей і 15 км/год. – у пішохідних зонах із великим скупченням людей, як-от на пл. Ринок чи просп. Свободи», – розповів Володимир Лиховід.

За його словами, оператори прокату підписали меморандум про співпрацю в Києві, яким встановили однакові обмеження для електросамокатів – такі ж, які пропонували Львову. Такий же меморандум планували підписати й у Львові, після низки зустрічей робочої групи. Такий же меморандум напрацьовують в Одесі.

«Із цими правилами погодились усі оператори і вони виглядають адекватно. Те, що приймають у Львові, – популізм окремих депутатів», – додав представник компанії Kiwi.

А що з законом

Торік Верховна Рада підготувала та затвердила у першому читанні законопроект №3023, що врегулював би пересування персонального легкого транспорту, велосипедистів та пішоходів, а також передбачає адміністративну відповідальність за порушення. Однак до другого читання цей закон так і не дійшов, а його співавтори досі дискутують, чи дозволяти самокатам пересуватися тротуарами.

Своєю чергою патрульна поліція Львівщини рекомендує користуватися правилами для велосипедистів, одягати шоломи, користуватися світловідбивними елементами та дотримуватись чинних ПДР.