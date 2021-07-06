Від ейфорії до реалій. Цього літа електросамокати б'ють усі рекорди з масової популярності серед львів'ян. Кількість цього, без сумніву, зручного та екологічного транспорту на вулицях міста щодня лише збільшується. Шерінг електросамокатів особливо «зайшов» молоді. Ці двоколісні на електротязі стали таким собі модним трендом і чи не кожен хоче спробувати просто покататися на них за будь-яку ціну. Але вони вже всюди. На тротуарах, дорогах, пішохідних вулицях та променадах. А як відомо безкарність породжує вседозволеність.

У місті зафіксували вже кілька неприємних інцидентів із наїздами на пішоходів. Чому самокати в Україні досі не узаконені, де і як ними все-таки можна пересуватися і коли у Львові врегулюють питання з ними будемо говорити сьогодні.

Гості програми «Стінка на стінку»: Володимир Лиховид, представник компанії KIWI, одного із прокатних сервісів у Львові та Орест Олеськів, керівник міського управління транспорту.

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