У період карантину, коли уряд обмежив кількість пасажирів, які можуть їздити у громадському транспорті, усе більшої популярності набуває особистий транспорт. І мова не тільки про автомобілі, а й про велосипеди, електросамокати чи моноколеса.

Цієї весни у Львові запустились одразу кілька мереж прокату самокатів, що спричинило масову популярність цього виду транспорту серед львів’ян. Самокати на вулицях Львова вже кілька разів ставали учасниками аварій, а львів’яни неодноразово скаржилися, що вони заважають руху і на тротуарах, і на велодоріжках, і на дорозі.

ZAXID.NET з’ясував, чому самокати в Україні досі не узаконені та де і як ними все-таки можна пересуватися.

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Дешево та екологічно

Самокати справді більш екологічний вид транспорту, ніж, наприклад, автомобілі чи міські автобуси. Електросамокати працюють на електродвигуні, що заряджається від акумулятора. Купити власний самокат – недешево. На різних сайтах він коштує від 10 тис. грн і дорожче. Тому в Україні все більш популярним стає їх прокат.

Як розповів ZAXID.NET керівник напряму із розвитку шерінгових сервісів компанії Bolt в Україні Антон Милка, 80% прокатних самокатів у Львові до кінця дня повністю розряджаються, тож щовечора їх по місту збирають спеціалісти і заряджають на спеціальних станціях.

У Львові електросамокати можуть розвивати швидкість до 25 км/год. У Bolt вважають, що така швидкість дозволяє безпечно пересуватися і контролювати ситуацію під час руху на електросамокаті.

«Новим користувачам ми рекомендуємо встановити режим новачка, який передбачає обмеження швидкості до 15 км/год. При цьому на прохання місцевої влади у певних зонах ми можемо обмежувати швидкість пересування до 15 км/год для всіх користувачів. Зокрема подібне обмеження швидкості діє в певних пішохідних зонах Одеси», – розповів він. До речі, ще два роки тому у львівській мерії розглядали можливість обмеження швидкості до 8 км/год, але очевидно, що тоді втратиться сама суть персонального транспорту.

Де взяти електросамокат у Львові?

У Львові працюють одразу кілька компаній, де можна орендувати електросамокати. У квітні 2020 року запустився сервіс Easy, у вересні – Kiwi, а у квітні цього року на львівський ринок вийшов сервіс Bolt. Аби взяти самокат на прокат, необхідно завантажити додаток, знайти на мапі найближчий самокат і скористатися ним.

Сервіс Kiwi пропонує розблокувати самокат за 8 грн. а далі платити за кожну хвилину поїздки 1,90 грн у будні і 2,5 грн у вихідні. Розблокувати самокат Easy можна з 10 грн, а кожна наступна хвилина користування коштує – 2 грн. У сервісі Bolt розблокування коштує 9 грн, а хвилина поїздка – 1,9 грн.

Перед першою поїздкою кожен користувач повинен пройти інструктаж про безпеку руху на електросамокаті.

«Наразі у Львові доступно близько тисячі елекросамокатів Bolt. Це перший сезон роботи сервісу у цьому місті. З часом ми плануємо збільшити кількість транспортних засобів та розширити зону покриття сервісу. Адже досвід роботи в інших містах України показує, що попит на самокати в спальних районах також дуже високий і люди використовують їх як повноцінний транспорт», – пояснив ZAXID.NET Антон Милка.

Закон самокатів не бачить

Фактично, самокатники вважаються пішоходами, адже цей транспорт не згаданий ні у правилах дорожнього руху, ні в інших законодавчих документах, що регулюють пересування.

Торік Верховна Рада підготувала та затвердила у першому читанні законопроект №3023, що врегулював би пересування персонального легкого транспорту, велосипедистів та пішоходів. Він вносить зміни у Кодекс України «Про адміністративні правопорушення».

Закон пропонує запровадити нову категорію учасників дорожнього руху – користувачів легкого персонального електротранспорту (ЛПЕ), до яких відносять користувачів одно-, дво- або триколісного електротранспорту (електричні скутери, cігвеї, гіроборди, гіроскутери тощо).

Власники самокатів мають подбати, аби їхній транспорт був обладнаний світловідбивачами і звуковим сигналом. Забороняється їздити напідпитку чи під наркотиками, а також тримати під час руху в руках телефон. Водночас користувачам ЛПЕ дозволяють їздити велодоріжками або краєм проїзної частини дороги чи узбіччям. Покарання за порушення ПДР користувачами ЛПЕ пропонують встановити на рівні 340 грн, як це вже є для велосипедистів і пішоходів.

Співавторка законопроекту народна депутатка від партії «Голос» Наталія Піпа розповіла ZAXID.NET, що наразі цей законопроект готується до другого читання, однак у комітетах ще дискутують, чи дозволяти самокатам пересуватися тротуарами.

«Тоді, коли ми лише готували законопроект, не було так багато легкого персонального транспорту, яким би масово користувалися. Але вже тоді користувачі такого транспорту, очевидно, випадали із правового поля, адже їх не можна було віднести ані до пішоходів, ані до велосипедистів, ані до автомобілістів. Основна ідея законопроекту – дозволити самокатам їздити велодоріжками чи по узбіччю дороги, а також тротуарами зі швидкістю не більше 15 км/год. Однак саме цей пункт викликає в комітетах чимало дискусій», – пояснює Наталія Піпа.

У Міністерстві інфраструктури ZAXID.NET повідомили, що у травні нардепи зареєстрували ще один законопроект 5479, проте там йдеться лише про те, щоб додати персональний електротранспорт до єдиної транспортної системи України.

То які тоді правила?

Поки держава лише готує закон, що легалізує самокати на вулицях міста, патрульна поліція Львівщини рекомендує користуватися правилами для велосипедистів, одягати шоломи, користуватися світловідбивними елементами та дотримуватись чинних ПДР.

Через прогалину в законі врегулювати рух самокатів у Львові взялася міська рада. 14 червня відбулося перше засідання спеціальної робочої групи, яка має напрацювати рекомендації для самокатників.

«Ми провели першу установчу зустріч із депутатами, членами профільних комісій та представниками прокатних фірм. На таких зустрічах ми будемо розглядати варіанти режиму руху та паркування самокатів, а також маємо уніфікувати карту для всіх сервісів. Надалі будемо напрацьовувати свої пропозиції щодо законодавства про електросамокати», – розповів ZAXID.NET керівник міського управління транспорту Орест Олеськів.

Водночас до врегулювання проблеми з самокатами міська рада залучить іноземних експертів та компанії, які надають послуги шерінгу електросамокатів за кордоном, зокрема у Німеччині.

Також деякі прокатні фірми вже підписали меморандуми про співпрацю з міською владою Львова.

А як за кордоном?

За кордоном легкий персональний транспорт (ЛПТ), зокрема й самокат – вже давно не новинка. У більшості країн самокати прирівняли до велосипедів і дозволили їм пересуватися велодоріжками. Однак деякі країни все ще впорядковують рух для електросамокатів.

Наприклад Польща, Німеччина та Велика Британія затвердили правила для самокатників лише цієї весни. У цих країнах правила для самокатів практично такі ж, як для велосипедистів. Натомість у Нідерландах електросамокати прирівняли до мопедів, на користування якими необхідно отримувати водійські права.

У 2019 році в Парижі виникла проблема з покинутими на вулицях самокатами. Тоді міська влада запровадила штрафи 135 до 1500 євро за неправильну парковку самокатів. У Львові також почастішали випадки, коли прокатні самокати ламають або викидають у смітник. Однак Антон Милка каже, що ситуація з пошкодженням самокатів в Україні не критична. До прикладу, в Європі пошкоджують приблизно 7% електросамокатів, тоді як в Україні – 5%.