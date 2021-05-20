

Цитата дня Уявіть собі таку картину – дорога на Високий замок. Їдуть самокатниці, і на тих самокатах ще кожна має по одній маленькій дитині. Там ледве машини роз’їжджаються, а тут ще мамочки на самокатах.

Роман Грицевич, 20.05.2021



Депутат Львівської міської ради від «Європейської солідарності» Роман Грицевич під час засідання сесії 20 травня висловився стосовно електросамокатів на вулицях Львова. Він підтримав свого колегу Андріяна Гутника зі «Свободи», який запропонував від імені Львівської міськради звернутися до уряду з проханням унормувати використання електросамокатів на міських вулицях.